Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ιράν αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο υπόγεια στο Ισφαχάν - Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο τη Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εμπιστευτική έκθεση που επικαλείται το Reuters κατονομάζει για πρώτη φορά τοποθεσία αποθήκευσης – Τεχνικές συνομιλίες στη Βιέννη από 2 Μαρτίου, στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο με το Ιράν στο επίκεντρο.

Μέρος του πιο εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κοντά σε βαθμίδα για κατασκευή όπλων, έχει αποθηκευτεί σε υπόγειο χώρο του ιρανικού πυρηνικού εργοστασίου στο Ισφαχάν, τόνισε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε εμπιστευτική έκθεση που εστάλη σήμερα στα κράτη μέλη του Οργανισμού, σύμφωνα με το Reuters που είδε την έκθεση.

Σχετικά άρθρα:

Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό καθαρότητας έως και 60%, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στο 90% καθαρότητας που θεωρείται το ιδανικό επίπεδο καθαρότητας σε ισότοπο Ουρανίου-235 (U-235) για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος του συγκροτήματος της σήραγγας χτυπήθηκε από στρατιωτικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, αλλά η εγκατάσταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό άθικτη, τόνισαν διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται επίσης την εμπιστευτική έκθεση, οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη. «Οι συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2026», σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες της 17ης και 26ης Φεβρουαρίου.

Ο ΔΟΑΕ κάλεσε παράλληλα το Ιράν να συνεργαστεί «εποικοδομητικά», απαντώντας «με άκρως επείγοντα χαρακτήρα» στο αίτημα του Οργανισμού να επαληθεύσει όλες τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ο Ρούμπιο τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες για το Ιράν

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στο θέμα του Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αφήνουν να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Ρούμπιο «θα έχει συνομιλίες για μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, ιδίως το Ιράν, τον Λίβανο και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ τη 2α-3η Μαρτίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΗΠΑΠΥΡΗΝΙΚΑΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα