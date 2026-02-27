Βρετανία: Αποσύρει προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν - Κάλεσμα από ΥΠΕΞ Ελλάδας για αποφυγή ταξιδιών στις περιοχές

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μιας επίθεσης εναντίον του Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη, επισημαίνοντας πως αν και προτιμά μια διπλωματική λύση, δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας είπε πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αποφυγή επισκέψεων σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη, Ιράν, συνιστά το ΥΠΕΞ Ελλάδας

Σε παρόμοιο κλείμα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καλεί τους πολίτες του να αποφεύγουν επισκέψεις, εκτός των απαραίτητων, σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιράν.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση .

Πηγή: ΚΥΠΕ