Πτώση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,60%, κλείνοντας στις 289,67 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο κατέγραψε εβδομαδιαίες ζημιές 0,78%.

Επίσης, ζημιές 0,67% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 172,39 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €425.330,00.

Ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,84%, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,37% και των Ξενοδοχείων 0,25%.

Αντίθετα, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,23%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €294.118,58 (πτώση 1,91% – τιμή κλεισίματος €9,22).

Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρα Επενδυτική με €30.729,41 (πτώση 0,34% – τιμή κλεισίματος €1,47), της Ατλάντικ Ασφαλιστική με €30.567,88 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,36), της ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €15.403,17 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,07) και της Petrolina με €14.576,50 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,18).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης 3 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 7 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 254.

Πηγή: ΚΥΠΕ