Η σούπα λουβάνα της κυρίας Shohret

Ακριβώς πριν από 88 χρόνια, η μακαρίτισσα μητέρα μου Turkan Uludagh ήταν μόλις 21 χρονών. Ήταν το 1938 και τότε δοκίμασε για πρώτη φορά τη σούπα λουβάνα της κυρίας Shohret στο δημοτικό σχολείο της Λεμεσού. Η κυρία Shohret ήταν η επιστάτρια του σχολείου και τις κρύες μέρες έφτιαχνε ένα «καζάνι» γεμάτο σούπα λουβάνα (κίτρινη σούπα από φάβα) για να ζεσταθούν οι μαθητές και οι δάσκαλοι.

Ως νεαρή δασκάλα 21 χρονών, είχε διοριστεί στο δημοτικό σχολείο της Λεμεσού. Στα γραπτά απομνημονεύματά της η μητέρα μου γράφει τα εξής για τα τρία χρόνια που πέρασε στη Λεμεσό: «Για έξι μήνες εκπαιδεύτηκα στο Γυμνάσιο Βικτώριας στη Λευκωσία και πήρα δεύτερο απολυτήριο και δεύτερο δίπλωμα. Μετά από τρεις μήνες διορίστηκα στη Λεμεσό. Η Λεμεσός είναι μια μεγάλη και όμορφη πόλη στο νότιο τμήμα της Κύπρου. Εδώ ζουν μαζί Τ/Κ και Ε/Κ. Επειδή ο αδελφός μου ήταν δάσκαλος στη Λεμεσό, ο επιθεωρητής εκπαίδευσης, κ. Ibrahim, με έστειλε στη Λεμεσό για να μείνω με τον αδελφό μου. Διότι εκείνη την εποχή, μια νεαρή κοπέλα που έμενε μόνη της σε ένα σπίτι δεν θεωρείτο πολύ αποδεκτό. Την 1η Σεπτεμβρίου 1938 άνοιξε το σχολείο. Όλοι οι φίλοι με υποδέχτηκαν πολύ θερμά. Στο σχολείο είχαμε τον διευθυντή κ. Akile και τρεις άλλους δασκάλους, συμπεριλαμβανομένης και εμού. Όλοι οι άλλοι δάσκαλοι ήταν μεγαλύτεροι, εγώ ήμουν η μόνη που ήμουν 21 χρονών. Τα παιδιά με αγαπούσαν. Μοιραζόμασταν τις τάξεις. Δίδασκα στην πρώτη, στην πέμπτη και στην έκτη τάξη. Δίδασκα επίσης φυσική αγωγή, τραγούδια και τέχνη στην τρίτη και τέταρτη τάξη.

Η πρώτη τάξη αριθμούσε 81 παιδιά. Ήταν όλα σε μια μεγάλη αίθουσα και δεν υπήρχαν ξεχωριστοί δάσκαλοι για ξεχωριστά μαθήματα. Το σχολείο λειτουργούσε κάθε απόγευμα, εκτός από τις Πέμπτες που ήταν μισή μέρα και τις Παρασκευές που ήταν αργία. Η εβδομάδα ξεκινούσε από το Σάββατο».

Σούπα λουβάνα

Και συνεχίζει η μητέρα μου την αφήγησή της: «Στο σχολείο υπήρχε μια επιστάτρια που λεγόταν κυρία Shohret. Ήταν γλυκιά, ευγενική και εργατική. Εκείνη την εποχή τα κορίτσια και τα αγόρια πήγαιναν σε ξεχωριστά σχολεία. Υπήρχαν οδηγίες ότι έπρεπε να σερβίρουμε σούπα στα παιδιά τις μέρες του χειμώνα. Πήγα αμέσως και αγόρασα μερικά πράσινα ρούχα και έραψα μερικές ποδιές για το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών. Το σχολείο αγόρασε μερικά μεταλλικά πιάτα σούπας, κουτάλια, πιρούνια και φλιτζάνια. Κάθε μέρα η κυρία Shohret γέμιζε τη σόμπα με καυσόξυλα και άναβε τη φωτιά, έβαζε πάνω το καζάνι και έφτιαχνε ένα καζάνι με σούπα λουβάνα. Η μυρωδιά της σούπας γέμιζε όλο τον χώρο. Μόλις ήταν έτοιμη η σούπα, η κ. Shohret, γέμιζε τέσσερα φλιτζάνια με σούπα λουβάνα και ερχόταν σε εμάς λέγοντάς μας: 'Κρυώνετε κορίτσια, ορίστε, σας έφερα ζεστή σούπα'. Και έβαζε τα φλιτζάνια στο γραφείο του δασκάλου. Αυτή η σούπα ήταν τόσο νόστιμη. Στις 12 χτυπούσε το κουδούνι και τα παιδιά κάθονταν στα τραπέζια. Από το σχολείο των αγοριών έρχονταν επίσης για να φάνε σούπα στο σχολείο μας. Δίναμε ένα τέταρτο από το ψωμί και ένα πιάτο σούπα σε κάθε παιδί. Μερικές φορές, αφού έτρωγαν τη σούπα τους, τα παιδιά πήγαιναν σπίτι. Τις υπόλοιπες φορές, δύο δάσκαλοι έμεναν για να φροντίσουν τα παιδιά. Μια μέρα, ο διευθυντής του σχολείου των αγοριών και εγώ μείναμε για να φροντίσουμε τα παιδιά. Ένα από τα παιδιά δεν χόρτασε και ζήτησε λίγο ακόμα ψωμί.

Ο διευθυντής θύμωσε, χτύπησε το αγόρι με το χέρι του στο κεφάλι και άρχισε να το βρίζει. Εγώ διαμαρτυρήθηκα. 'Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό', του είπα. 'Η φτώχεια και η πείνα αυτού του παιδιού είναι ήδη αρκετά. Ίσως ήρθε στο σχολείο πεινασμένο το πρωί. Σε παρακαλώ, μην ξαναχτυπήσεις τα παιδιά όταν τρώνε το μεσημεριανό τους. Ο Θεός τα έχει ήδη χτυπήσει'.

Ο διευθυντής ντράπηκε και ζήτησε συγγνώμη. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα ντροπής από την αντίδρασή μου. Δεν ξαναχτύπησε ποτέ τα παιδιά».

1. Ο Dylan Djavit με την ποόγιαγιά του Shohret και τον αποθανόντα πατέρα του Mehemet.

Μια δύσκολη ζωή

Μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της μητέρας μου για τη σούπα λουβάνα της κ. Shohret, έλαβα ένα τηλεφώνημα από την οικογένειά της. Η Burcu Toker Djavit είναι η σύζυγος του Dylan Djavit και, όπως φαίνεται, η κ. Shohret ήταν η προγιαγιά του. Μου είπε ότι συγκινήθηκαν πολύ όταν διάβασαν την ιστορία μου και η Burcu υποσχέθηκε να μου στείλει φωτογραφίες της, καθώς και λεπτομέρειες για τη ζωή της. Και το έκανε. Επικοινώνησε με τον γιο της κ. Shohret, τον κ. Yashar Uzun, ο οποίος έγραψε την ιστορία της για εμάς. Αυτή είναι η ιστορία της κυρίας Shohret:

«Η Shohret Hasan Izzet γεννήθηκε το 1899 στη Λεμεσό. Η ζωή της ήταν πολύ δύσκολη, γεμάτη αρνητικά γεγονότα. Από μικρή ηλικία, άρχισε να εργάζεται ως καθαρίστρια στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας στη Λεμεσό. Η οικογένειά της την εγκατέλειψε εκεί και έφυγε για να ζήσει στην Τουρκία. Ο πατέρας της ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Λάρνακα. Ήταν δικαστικός υπάλληλος σε ένα χωριό κατά την οθωμανική εποχή.

Η κ. Shohret παντρεύτηκε δύο φορές. Από τον πρώτο της σύζυγο απέκτησε τρία παιδιά: Τον Ahmet, τον Hasan και τη Zekiye. Και από τον δεύτερο σύζυγό της, τον Yashar, που είμαι εγώ. Μετά από κάποια ηλικία, έφυγε από το σπίτι όπου δούλευε και άρχισε να εργάζεται ως επιστάτρια στο δημοτικό σχολείο της Λεμεσού. Δούλεψε εκεί για 40 χρόνια. Αφού συνταξιοδοτήθηκε το 1974, ξέσπασε ο πόλεμος και μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στην Αμμόχωστο. Όλοι μας ήμασταν πλέον εκτοπισμένοι και ο καθένας μας είχε καταλήξει σε διαφορετική γωνιά της χώρας. Η μητέρα μου, η κ. Shohret, ζούσε μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό μου Ahmet, ο οποίος δεν είχε παντρευτεί ποτέ και ήταν ήδη μεγάλος σε ηλικία. Πήγα με ένα φορτηγό στην Αμμόχωστο και τους πήρα μαζί με όλα τα έπιπλα τους, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους και τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζούσαν, και τους έφερα στο μέρος όπου ζούσα, δηλαδή στη Μόρφου. Έζησε εδώ δίπλα μου μέχρι τη μέρα που πέθανε. Στις 3 Φεβρουαρίου 1981. Είναι θαμμένη στη Λευκωσία».

Αγνοούμενος γαμπρός

Το 2018 είχα πάρει συνέντευξη από τον Dylan Djavit, τον δισέγγονο της κ. Shohret, επειδή ο παππούς του, Djavit Sadik, ήταν αγνοούμενος από το 1964. Τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η κ. Shohret ήταν η επιστάτρια που ανέφερε η μητέρα μου στα απομνημονεύματά της. Προφανώς η κόρη της κ. Shohret, η κ. Zekiye, ήταν παντρεμένη με τον Djavit Sadik, ο οποίος εξαφανίστηκε την 1η Ιανουαρίου 1964 ενώ ταξίδευε από τη Λευκωσία στη Λεμεσό. Και ο γαμπρός της εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο Djavit Sadik είχε γεννηθεί το 1919 στο Πεντάκωμο και παντρεύτηκε την κ. Zekiye. Η κ. Zekiye ήταν μια διάσημη μοδίστρα στη Λεμεσό. Επειδή ήταν ξανθιά, ο σύζυγος της, κ. Djavit Sadik, ήθελε να της πάρει ένα αυτοκίνητο και αγόρασε ένα κίτρινο Vauxhall ως το οικογενειακό αυτοκίνητο. Είχαν δύο παιδιά: Τον Mehmet, πατέρα του Dylan Djavit και τον Izzet. Ο Djavit Sadik είχε καφενείο κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού και αργότερα το μετέτρεψαν σε εργαστήριο για την κ. Zekiye, ώστε να ράβει τα ρούχα. Είχε πολλούς Άγγλους πελάτες, καθώς και πολλούς μαθητευόμενους που ερχόντουσαν να μάθουν το επάγγελμα από αυτήν. Η κ. Zekiye ήταν πολύ περήφανη για τη δουλειά της, είχε ράψει ακόμη και το νυφικό μέλους της αγγλικής βασιλικής οικογένειας και έδειχνε με υπερηφάνεια σε όλους τη φωτογραφία αυτού του νυφικού. Ο Djavit Sadik είχε επίσης ένα κατάστημα στην Επισκοπή, όπου πουλούσε διάφορα πράγματα.

3. Η Shohret στο δημοτικό σχολείο Λεμεσού όπου εργαζόταν. Φωτογραφία την οποία έστειλε ο K. Denizkan από το αρχείο του κ. Sunalp, του εγγονού της.

Η εξαφάνιση

Στις 23 Δεκεμβρίου 1963 ήρθε στη Λευκωσία μαζί με την αδελφή του. Λόγω των διακοινοτικών συγκρούσεων, έμεινε εγκλωβισμένος στη Λευκωσία για μερικές μέρες. Τελικά, άφησε την αδελφή του με τη μητέρα του και είπε: «Πρέπει να γυρίσω στην οικογένειά μου» και ξεκίνησε από τη Λευκωσία για να πάει στη Λεμεσό την 1η Ιανουαρίου 1964. Δεν έφτασε ποτέ στη Λεμεσό. Εξαφανίστηκε. Το αυτοκίνητό του, το κίτρινο Vauxhall Victor με αριθμό κυκλοφορίας AH701, επίσης εξαφανίστηκε. Το αυτοκίνητό του ήταν το τελευταίο της αυτοκινητοπομπής που πήγαινε στη Λεμεσό, αλλά παρόλο που όλα τα άλλα αυτοκίνητα έφτασαν, εκείνος δεν κατάφερε να φτάσει.

Η κ. Zekiye υπέβαλε αίτημα στις βρετανικές αρχές στις Βάσεις Επισκοπής και οι Άγγλοι στρατιώτες διεξήγαγαν έρευνα, λέγοντάς της ότι είχαν δει το αυτοκίνητό του στα Λατσιά έξω από τη Λευκωσία και ότι υπήρχαν κηλίδες αίματος σε αυτό. Αλλά κανένα ίχνος του Djavit Sadik μέχρι σήμερα. Η πεθερά του, η κυρία Shohret, πέθανε. Η σύζυγος του, Zekiye, πέθανε, περιμένοντας νέα γι' αυτόν. Ο γιος του, Mehmet Djavit, πέθανε πριν από 10 χρόνια στη Γαλλία, όπου είχε εγκατασταθεί. Ο άλλος γιος του, Izzet, ζει σήμερα στη Νορβηγία.

Ο Dylan Djavit θέλει να μάθει την τύχη του παππού του και ζητά βοήθεια από όποιον γνωρίζει. Ας προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Σας παρακαλώ.