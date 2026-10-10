Ποιός θα ενδιαφερθεί για την ποιότητα της εκπαίδευσης;

Η παρούσα κρίση στην εκπαίδευση επαναφέρει εκ νέου στην επιφάνεια μια διαχρονική κριτική, η οποία ασκείται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι γεγονός πως οι επαναλαμβανόμενες προτάσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση, προσκρούουν σε μια σχεδόν συντηρητική συνδικαλιστική κουλτούρα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι η εμμονή στη διατήρηση παρωχημένων πρακτικών διορισμού, συχνά πηγάζει από μια αδικαιολόγητη φοβία απέναντι σε οτιδήποτε διαφοροποιεί τα κεκτημένα, δυσχεραίνοντας την αξιοκρατική στελέχωση των σχολείων. Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα της κοινής γνώμης και των γνήσια σκεπτόμενων ανθρώπων της παιδείας, είναι ότι η ενέργεια και η δυναμική των εκπαιδευτικών οργανώσεων, διοχετεύονται σχεδόν αποκλειστικά σε συνδικαλιστικά και εργασιακά αιτήματα. Αντίθετα, σπανίως παρατηρείται ανάλογο πάθος, διαμαρτυρία ή κινητοποίηση για την ουσία των πραγμάτων, δηλαδή για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την επίλυση των σοβαρών μαθησιακών ζητημάτων. Λέμε ουσία, γιατί τα ζητήματα που τίθενται σχετικά με το εργασιακό στάτους των εκπαιδευτικών είναι λίγο ή πολύ ρυθμισμένα προς πλήρες, σχεδόν όφελος των εκπαιδευτικών.

Η συζήτηση γύρω από τους διορισμούς δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το μείζον πρόβλημα της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί δείκτες (όπως οι διαγωνισμοί PISA ή άλλες σχετικές ευρωπαϊκές αξιολογήσεις), καταγράφουν διαχρονικά μια ανησυχητική οπισθοχώρηση της Κύπρου στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών σε βασικούς τομείς όπως την κατανόηση κειμένου, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα μαθησιακά αποτελέσματα υποχωρούν, η δημόσια συζήτηση ανάμεσα σε πολιτεία και εκπαιδευτικούς θα έπρεπε να περιστρέφεται με επίκεντρο αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή η προτεραιότητα όλων των συμβαλλόμενων πλευρών θα πρέπει να είναι η ενσωμάτωση της ανάγκης συνεχούς επιμόρφωσης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα, στο πλέγμα αυτό θα πρέπει η καίρια προσοχή να εστιαστεί στον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με σύγχρονα εργαλεία και παιδαγωγικές μεθόδους.

Η προσήλωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η υπερευαισθησία τους σε περιχαρακωμένα συνδικαλιστικά οφέλη, σε βάρος μιας ευρύτερης κατανόησης και συμφωνίας για την ποιότητα της εκπαίδευσης, αφήνει απροστάτευτο το ίδιο το μέλλον των μαθητών. Η πραγματική πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι να μετατοπίσει το βάρος της δράσης της και στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου γνώσης και παιδείας.