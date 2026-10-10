ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οκτώ εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το τερματικό Βασιλικού – Τρία μεγαθήρια, ισραηλινό και αιγυπτιακό ενδιαφέρον

Τρία μεγαθήρια της ενεργειακής κατασκευαστικής βιομηχανίας ανά το παγκόσμιο εκδήλωσαν ενδιαφέρον, όπως πληροφορείται ο «Π». Πρόκειται για την ιταλική Saipem, την κινεζική China Harbour και την ισραηλινή Baran International Ltd, που είναι ο διεθνής κλάδος του ισραηλινού ομίλου Baran Group, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία μηχανικών, διαχείρισης έργων και κατασκευών στο Ισραήλ, με έντονη παγκόσμια δραστηριότητα.

Η κινεζική εταιρεία είναι μεν κρατικής ιδιοκτησίας, χωρίς όμως άμεση σχέση σύνδεση με τη CPP που είχε πάρει αρχικά το συμβόλαιο για το τερματικό αλλά κατήγγειλε τη σύμβαση και αποχώρησε. Μάλιστα, η China Harbour εκδήλωσε ενδιαφέρον σε συνεργασία με την κυπριακή Cyfield.

Άξιας προσοχή είναι και η αιγυπριακή The Petroleum Projects and Technical Consultations – PETROJET. Είναι ο κατασκευαστικός «βραχίονας» του κρατικού πετρελαϊκού τομέα της Αιγύπτου, με τεράστιο εκτόπισμα στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τρεις μεγάλες ελληνικές εταιρείες, με προϋπηρεσία στην Κύπρο: η Τέρνα Α.Ε., η Avax S.A. και η Archirodon.

Εταιρεία με πολύ καλές συστάσεις και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας θεωρείται και η νορβηγική ECOnnect Energy, που επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Τώρα, η ΕΤΥΦΑ θα αξιολογήσει τις προκαταρκτικές αιτήσεις των εταιρειών – κοινοπραξιών και σε επόμενο στάδιο θα αποφασίσει από ποιες θα ζητήσει να καταθέσουν ολοκληρωμένη προσφορά, στη βάση συγκεκριμένων όρων που έχουν ετοιμαστεί σε συνεργασία με την Technip Energies, που ενεργεί ως σύμβουλος της κρατικής εταιρείας (θυγατρική της ΔΕΦΑ) για την ολοκλήρωση του τερματικού LNG.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται προκαταρκτικά σε 180 εκατ. ευρώ.