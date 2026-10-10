Επτά συλλήψεις στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων Αστυνόμευσης

Σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας χθες βράδυ, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, η εξύβριση και η κλοπή.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 699 οδηγοί και 213 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 330 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 85 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 224 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 10 καταγγελίες. Σε δύο προκαταρκτικούς ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών (νάρκοτεστ) δεν καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.