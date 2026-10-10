Ψυχική υγεία. Η εξέγερση μέσα μας…

Ακόμα μια μέρα για να συμπληρωθεί κι αυτό το κενό. Το κενό, όμως, της ψυχικής υγείας πώς θα κλείσει; Ρωτάω φίλους που είναι εμπλεκόμενοι με το θέμα. Άλλωστε ποιος δεν είναι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό; «Στο ΓΕΣΥ δεν βρίσκεις ψυχολόγο ή ψυχίατρο… Αν ψάξεις εκτός ΓΕΣΥ μπορεί να βρεις, αλλά θα πληρώσεις για λίγα λεπτά, μερικές δεκάδες ευρώ, συν και τα χάπια. Δεν συμφέρει»… Αυτά είναι που ακούω από φίλους που ψάχνονται να βρουν διέξοδο στις αναταράξεις τους…

Μόνο που 300 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη υποφέρουν από μια μορφή κατάθλιψης, θα έπρεπε να μας σοκάρει ο αριθμός… Αύριο μπορεί να είσαι εσύ, μεθαύριο ο άλλος, χθες ήμουνα εγώ! Η ψυχίατρός μου μού εξομολογήθηκε την οδυνηρή αλήθεια. «Δυστυχώς, όλο και μειώνεται η ηλικία αυτών που δεν νιώθουν καλά… Όλο και νεαρότεροι ψάχνουν για βοήθεια».

Ψυχική υγεία. Δυο λέξεις που δύσκολα «παντρεύονται». Δυο λέξεις , δυο παγόβουνα που όλο και απλώνουν την ψυχρότητά τους σε όλο και περισσότερο πληθυσμό. Μια ψυχική διαταραχή χαρακτηρίζεται από μια σημαντική διαταραχή στη γνωστική λειτουργία, τη συναισθηματική ρύθμιση και τη συμπεριφορά-κοινωνική προσαρμογή ενός ατόμου. Συνήθως σχετίζεται με δυσφορία ή έκπτωση σε σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας. Μια ψυχική διαταραχή μπορεί να είναι παρούσα όταν πρότυπα ή αλλαγές στη σκέψη, τα συναισθήματα ή τη συμπεριφορά προκαλούν δυσφορία ή διαταράσσουν την ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργήσει.

Είμαστε ευάλωτοι, είμαστε στόχος από αθέατα βέλη, που μπορεί να μας πλήξουν πισώπλατα. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που η απομόνωση του ατόμου όλο και γίνεται πιο συντριπτική. Θυμάμαι τη φράση ενός πολύ διάσημου Ελλαδίτη τραγουδιστή: «έχω κατάθλιψη. Τι είναι η κατάθλιψη ρε παιδιά; Ένα βραχυκύκλωμα στον εγκέφαλο. Κάτι μπλοκάρεται και διακόπτει τη ροή στους ονομαζόμενους νευρώνες». Στα σόσιαλ και το ίντερνετ ένα τσουνάμι πληροφοριών μπορεί να σε εγκλωβίσει ακόμα πιο πολύ. Κυρίως λόγω έλλειψης ευαισθητοποίησης και στιγματισμού, ένα άτομο με μια τέτοια ασθένεια δεν λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία. Ένα άτομο που πάσχει από μια πάθηση ψυχικής υγείας μπορεί να μην έχει εικόνα ή κατανόηση του προβλήματος. Το άτομο μπορεί να έχει δυσκολίες στη διαδικασία της εργασίας, όπως έλλειψη προσοχής και εστίασης, κυμαινόμενες αλλαγές διάθεσης και προσαρμογής με τους ανθρώπους. Πολλές φορές ακόμη και τα στενά μέλη της οικογένειας, οι φίλοι και οι συνάδελφοι, δεν έχουν καν επίγνωση της ψυχικής διαταραχής και μπορεί να την εκλάβουν ως θυμό, ότι είναι συναισθηματικά ευαίσθητα, ντροπαλά, απρόσεκτα ή απερίσκεπτα.

Και τα χάπια; Κάνουν κάτι αυτά τα… καταραμένα; Τα λέω «καταραμένα», γιατί τα δοκίμασα και τα βρήκα χρήσιμα! Θα μπορούσα να τους δώσω κι ένα χαρακτηρισμό. Μπαστούνι... είναι. Σε σηκώνει και σε βοηθά στα πρώτα βήματα προς την ψυχική αποσυμφόρηση. Φυσικά έτσι ανοίγει δειλά δειλά ο δρόμος. Ο γιατρός, αλλά εσύ προπαντός, έχεις να κάνεις το επόμενο βήμα…