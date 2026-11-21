Η Κύπρος βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια προς το απόλυτο σκοτάδι, και αυτή τη φορά δεν πρόκειται για σχήμα λόγου. Οι παρεμβάσεις την Πέμπτη στην ολομέλεια βουλευτών από όλα σχεδόν τα κόμματα αναδιατάσσουν το πρόβλημα και το χαρακτηρίζουν άκρως ανησυχητικό. Οι προειδοποιήσεις για έλλειμμα ισχύος που μπορεί να αγγίξει τα 720 MW μέχρι το 2030, αφήνοντας τη χώρα να παράγει μόλις το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, συνιστούν, στην ουσία, την απόλυτη ομολογία αποτυχίας του συστήματος θωράκισης του κράτους από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ενεργειακή ανεπάρκεια και ευθύνες
Οι διαπιστώσεις, όπως εκφράστηκαν και συνεχίζουν να εκφράζονται από τους θεσμούς, δεν ήταν και δεν είναι απότοκο ξαφνικών διαπιστώσεων. Η υποχρεωτική απόσυρση των παλαιών, ρυπογόνων μονάδων σε Δεκέλεια και Βασιλικό στα τέλη του 2029 ήταν γνωστή εδώ και χρόνια, βάσει σαφών ευρωπαϊκών κανονισμών. Κι όμως, αντί για έγκαιρο στρατηγικό σχεδιασμό, η χώρα βυθίστηκε σε έναν κυκεώνα διαχρονικής αναβλητικότητας, παλινωδιών και ανικανότητας. Η έλευση του φυσικού αερίου παραμένει ένα ακριβοπληρωμένο ανέκδοτο, η ηλεκτρική διασύνδεση (Great Sea Interconnector) βρίσκεται ακόμη στη μέγγενη των γεωπολιτικών της περιοχής αλλά και των οικονομικών συμφερόντων. Η ενεργοποίηση μηχανισμού εφεδρικής ισχύος καθυστέρησε απελπιστικά. Ακόμη και σήμερα, η επάρκεια του συστήματος κρέμεται από μια κλωστή, βασισμένη στην τύχη, να μην σημειωθεί κάποια απρόβλεπτη βλάβη εν μέσω αιχμής.
Είναι αδύνατο να αποδώσει κανείς αυτή την εγκληματική αδράνεια μόνο στην ανικανότητα. Στην Κύπρο, πίσω από κάθε «καθυστέρηση» στον ενεργειακό τομέα κρύβονται διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα, κλειστά κυκλώματα και ισχυρά λόμπι που θησαυρίζουν από τη διατήρηση του υφιστάμενου στρεβλού μοντέλου. Η παράταση της ενεργειακής ομηρίας, η απουσία πραγματικού ανταγωνισμού που να ρίχνει τις τιμές και η διαιώνιση της εξάρτησης από πανάκριβα καύσιμα εξυπηρετούν συγκεκριμένες τσέπες τη στιγμή κατά την οποία μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. .
Το χειρότερο σενάριο είναι ήδη προ των πυλών. Επειδή χάθηκε πολύτιμος χρόνος, απομένουν όχι περισσότερα από τρία χρόνια μέχρι το κρίσιμο ορόσημο του 2029 η χώρα να συρθεί αναγκαστικά σε «λύσεις ανάγκης». Γνωρίζουμε βεβαίως καλά τι σημαίνει «έκτακτη λύση». Σημαίνει απευθείας αναθέσεις, ενοικιάσεις πανάκριβων μονάδων και εφεδρείες σε εξωφρενικές τιμές το κόστος των οποίων θα φορτωθεί, για άλλη μια φορά, στις πλάτες των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Για αυτό η κοινωνία πλέον ακούει τοις μετρητοίς τις ιδιαίτερες ανησυχίες όπως αυτές εκφράζονται είτε από τη Νομοθετική είτε από την Εκτελεστική Εξουσία. Όσο το πολιτικό σύστημα επιδίδεται σε στείρες αντιπαραθέσεις για το ποιος φταίει περισσότερο τόσο το πλοίο, όπως σημείωσε σχηματικά και κάποιος βουλευτής στην Βουλή, κατευθύνεται ολοταχώς πάνω στο παγόβουνο!
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