Εθνική ιστορικός, εθνική δασκάλα ή εθνική γυμνασιάρχης; Αναμφισβήτητα δημοφιλής, οικεία στο πλατύ κοινό και πανταχού παρούσα, έχει μεταδώσει σε πολύ κόσμο ένα ενδιαφέρον για την (εθνική) ιστορία και επίσης της οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό την επίσημη και οριστική κατάρριψη του μύθου του «κρυφού σχολειού» που μας μάθαιναν στο σχολείο. Ο Δημήτρης Πολιτάκης κάνει μια πολύ ρεαλιστική ανάλυση της Μάριας Ευθυμίου στη LIFO.

Κάποιος την είχε αποκαλέσει υποτιμητικά «stand up historian», κάτι τέτοιο όμως μάλλον κολακευτικό είναι. Από τότε όμως που της επικολλήθηκε η ταμπέλα της «εθνικής ιστορικού», μοιάζει να ασπάζεται όλο και πιο πρόθυμα τους μύθους και τα στερεότυπα για την αλλόκοτη και απροσάρμοστη «φυλή» μας. Όπως αυτό που είπε προ ημερών προκαλώντας ένα κύμα αντιδράσεων (παρότι έχει πει πολύ πιο αμφιλεγόμενα και ισοπεδωτικά πράγματα) και ακολούθως ένα ακόμα μεγαλύτερο κύμα υπεράσπισής της. Τι είπε δηλαδή;

«Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης και μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός θεωρείσαι. Τέτοιες ταμπέλες βάζουμε», δήλωσε στο συνέδριο Greece Talks που διοργανώσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, σε μια ομιλία που επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των Ελλήνων. «Αντίθετα, όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο συντηρητικός καταγράφεσαι», συμπλήρωσε, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας της υπογράμμισε ότι η τουριστική αισθητική και η εθνική εικόνα συνδέονται άμεσα με τη συλλογική αυτογνωσία: «Για να κρατήσουμε τους τουρίστες πρέπει να κρατήσουμε τον εαυτό μας. Να αποκτήσουμε προσωπικότητα. Να αποκτήσουμε τη χαρά της ζωής που μας αναλογεί».

«Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης και μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός θεωρείσαι. Τέτοιες ταμπέλες βάζουμε». Αυτή η φράση της ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων αλλά εγώ ταυτίζομαι απολύτως μαζί της. Μια ματιά στα σόσιαλ είναι αρκετή για να σηκώσει ένα βουνό από ταμπέλες χαρακτηρισμών και ύβρεων. Σκεφτείτε τι είπε και κοιταχτείτε στον πρώτο καθρέφτη που θα βρείτε μπροστά σας...