Η ανάγκη για μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης για την ενέργεια

Η ενέργεια είναι ένας από τους πιο κρίσιμους τομείς στην Κύπρο, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή, την οικονομία, τη βιομηχανία και σχεδόν οτιδήποτε άλλο στο νησί. Κι όμως, είναι ένας από τους πιο κακοσχεδιασμένους τομείς, που υποφέρει από υποεπένδυση και έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού αλλά και από κακοδιαχείριση και ενδημική διαφθορά.

Η Κύπρος έχει μερικές από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας -με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης- τις υψηλότερες εκπομπές κατά κεφαλήν και μία από τις χαμηλότερες υιοθετήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είναι ευλογημένη με άφθονους ηλιακούς πόρους και φυσικού αερίου.

Η προσέγγιση της Κύπρου μέχρι στιγμής είναι αντιδραστική. Δεν διαθέτει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή μετάβαση και τις τελευταίες παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων ανακατατάξεων που προκλήθηκαν από τις εμπορικές και οικονομικές πολιτικές του Προέδρου Τραμπ και τώρα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Προκειμένου να προωθηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να συμβάλουν στην υγιή μελλοντική ανάπτυξη του τομέα, υπάρχει ανάγκη οι ανεξάρτητοι, αξιόπιστοι εμπειρογνώμονες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παροχή συντονισμένων κριτικών σχολίων και εποικοδομητικών προτάσεων και συστάσεων που τελικά θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων εθνικών ενεργειακών πολιτικών και σχεδίων.

Οι κρίσεις του πρόσφατου παρελθόντος -από το φιάσκο του έργου εισαγωγής LNG Βασιλικού, μέχρι την υπερβολική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, την αδυναμία περιορισμού των εκπομπών και του κόστους τους, τις συνεχείς προκλήσεις στην εξασφάλιση επαρκούς και αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τις μονοπωλιακές προκλήσεις και τους περιορισμούς του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το χάος της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, την αργή ενεργειακή μετάβαση στον τομέα των μεταφορών, τις ευκαιρίες και τα πισωγυρίσματα στην ανάπτυξη της ΑΟΖ της Κύπρου, τις ανεπάρκειες στον σχεδιασμό αφαλάτωσης και τις εξουθενωτικές συνέπειες της ενεργειακής φτώχειας- έχουν κρατήσει την ενέργεια στην κορυφή των εθνικών ειδήσεων, κυρίως για λάθος λόγους.

Φυσικό αέριο

Στη συνέχεια εμβαθύνω στο φυσικό αέριο και την ΑΟΖ της Κύπρου που έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Οι ανακοινώσεις για την επικείμενη ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Κρόνου και Αφροδίτης, καθώς και η κήρυξη εμπορευματοποίησης των κοιτασμάτων Πήγασου και Γλαύκου στο οικόπεδο 10, έχουν προς το παρόν επισκιάσει τα άλλα ενεργειακά ζητήματα. Δυστυχώς, όμως, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Οι συμβατικές και εμπορικές διαφορές μεταξύ της Eni/Total Energies και της κυβέρνησης οδήγησαν στην αναβολή της αναμενόμενης συμφωνίας Final Investment Decision (FID) για το Κρόνος, θέτοντας τα σχέδια για την υποβολή μιας FID μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε αναστολή, χωρίς σαφή σχέδια προς τα εμπρός.

Δεδομένης της φύσης των διαφορών, είναι επιτακτική ανάγκη οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία παρουσιαστεί στο κοινό με διαφάνεια. Όπως είπα στο προηγούμενο άρθρο μου, μια συμφωνία «δεν μπορεί να επιτευχθεί με "οποιοδήποτε κόστος". Οι κίνδυνοι του έργου πρέπει να αντιμετωπίζονται με σύνεση και η Κύπρος όχι μόνο δεν πρέπει να καταλήξει σε μειονεκτική θέση αλλά πρέπει να αποκομίσει εύλογο κέρδος από την πώληση του φυσικού αερίου του Κρόνος». Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη. Η ολοκλήρωση του front-end engineering design (FEED) αναμένεται έως τον Δεκέμβριο. Αυτό θα επέτρεπε στην κοινοπραξία του έργου, με επικεφαλής τη Chevron, να εξετάσει την FID στις αρχές του 2027. Ωστόσο, οι προκλήσεις που πρέπει ακόμη να ξεπεραστούν σημαίνουν ότι η επίτευξη της FID, όπως έχει προγραμματιστεί, δεν είναι καθόλου βέβαιη.

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων αναπόφευκτα θα απαιτήσει χρόνο, με τις στοχευμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των έργων να είναι πιθανόν να καθυστερήσουν περαιτέρω. Η ExxonMobil ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου την εμπορευσιμότητα των κοιτασμάτων Πήγασος και Γλαύκος στο τεμάχιο 10, τα οποία εκτιμάται ότι κατέχουν 7tcf φυσικού αερίου. Ωστόσο, παρ' όλο που η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αυτό «σηματοδότησε ένα αποφασιστικό βήμα προς την εκμετάλλευσή τους», το χρονοδιάγραμμα δεν είναι καθόλου σαφές. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου θα μπορούσε να είναι μεταξύ 2033-2035.

Ωστόσο, η ExxonMobil υιοθετεί μια προσεκτική προσέγγιση, διατηρώντας όλες τις επιλογές της ανοιχτές. Όπως είπα τον περασμένο Ιούλιο, η δηλωμένη προτίμησή της ήταν να αναπτύξει μια αυτόνομη μονάδα υγροποίησης αλλά αυτό απαιτεί 15tcf+. Τα τρέχοντα πιθανά αποθέματα υπό τον έλεγχό της είναι πολύ χαμηλότερα από αυτό. Παρ' όλο που η προσθήκη των κοιτασμάτων Αφροδίτη, Κρόνος, Ζευς και Καλυψώ (περίπου 10tcf) πλησιάζει αυτό το όριο, υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για την εξαγωγή του φυσικού αερίου «Αφροδίτη» και «Κρόνος» στην Αίγυπτο. Επιπλέον, το ισραηλινό κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan εξακολουθεί να έχει διαθέσιμο φυσικό αέριο για εξαγωγή.

Αυτά καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ανάγκες της Ευρώπης για ασφαλές φυσικό αέριο, οι οποίες, παρά το REPowerEU, δεν φαίνεται να εξαφανίζονται, υποστηρίζουν την επαναφορά της ιδέας ενός τερματικού εξαγωγής LNG στο Βασιλικό. Οι διαπραγματεύσεις για αυτό ήταν αρκετά προχωρημένες το 2012/2013, μέχρι που η παρέμβαση -χωρίς σαφή σχέδια- της τότε νεοεκλεγείσας κυβέρνησης έθεσε τέλος σε αυτές. Η ιδέα παραμένει μια έγκυρη επιλογή σήμερα.

Ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης για την ενέργεια

Αυτά είναι τα είδη ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίζει μία ενεργειακή δεξαμενή σκέψης με έδρα την Κύπρο.

Η αποστολή της θα είναι η προώθηση μιας ευρύτερης κατανόησης των βασικών ενεργειακών ζητημάτων στην Κύπρο και η παροχή μιας κατάλληλης πλατφόρμας για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών από ανεξάρτητους, έμπειρους επαγγελματίες με αποδεδειγμένη συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα.

Ο στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μόνιμου φόρουμ όπου τα ενεργειακά ζητήματα θα μπορούν να συζητηθούν, να αναλυθούν, να αναδιατυπωθούν και να παρουσιαστούν σε αμερόληπτους, αντικειμενικούς, διαφανείς και αξιόπιστους όρους. Ένας βασικός στόχος είναι η συμβολή στη διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων ενεργειακών σχεδίων σε εθνικό επίπεδο.

Ανάπτυχο μέρος μίας τέτοιας δεξαμενής σκέψης θα πρέπει να είναι η παρουσίαση σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που συμβάλλουν στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου καθώς και στην ενημέρωση του κυπριακού κοινού για τις εξελίξεις σε έναν τομέα κρίσιμο για τη ζωή και την ευημερία του αλλά συχνά δύσκολο στην κατανόηση.

Τα παραπάνω, από πολλές απόψεις, αντικατοπτρίζουν την αποστολή και τους βασικούς στόχους του κορυφαίου, μη κερδοσκοπικού, Ινστιτούτου Ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (IENE) με έδρα την Αθήνα, γνωστού στην Κύπρο μέσω του καθιερωμένου, ετήσιου Συμποσίου Ενέργειας που διοργανώνεται σε συνεργασία με το FMW.

Το IENE ιδρύθηκε το 2003 από μια μικρή ομάδα ανεξάρτητων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας και της περιοχής, ως μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, όπως ακριβώς και αυτή η πρόταση για ένα φόρουμ για την ενέργεια με έδρα την Κύπρο.

Αυτό δεν είναι σύμπτωση αλλά είναι σκόπιμο. Μία δεξαμενή σκέψης με έδρα την Κύπρο για την ενέργεια έχει πολλά να μάθει από το IENE, με το οποίο θα πρέπει να συνεργάζεται αρκετά στενά, ειδικά επειδή πολλά από τα ζητήματα και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίζει είναι κοινά τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα.

Η προστιθέμενη αξία ενός ανεξάρτητου φόρουμ θα έγκειται στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής. Η αποτυχία της ενέργειας στην Κύπρο οφείλεται κυρίως στις παρεμβάσεις που γίνονται από κατεστημένα συμφέροντα σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες συχνά εμποδίζουν τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ανεξάρτητων, αμερόληπτων, εθνικών ενεργειακών στρατηγικών.

Η διαφθορά δεν επιτρέπει την υλοποίηση των κατάλληλων έργων και αναπόφευκτα οδηγεί σε καθυστερήσεις και μεγαλύτερο κόστος για τον φορολογούμενο. Η ενέργεια χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ η πολιτική είναι βραχυπρόθεσμη. Και επειδή οι αποφάσεις είναι πολιτικές, αυτές αλλάζουν συνεχώς τη στρατηγική, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται κρίσιμα ενεργειακά έργα. Η ύπαρξη μίας ανεξάρτητης ενεργειακής δεξαμενής σκέψης που φέρνει στο φως τέτοια ζητήματα μόνο αξία μπορεί να προσθέσει.

*Ανώτερου συνεργάτη στο Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου