Ποιος θα ψήνει καφέδες στο ΥΠΑΜ;

Ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανακοίνωσε χθες, ότι καταργούνται οι θέσεις υπηρεσίας κληρωτών στο Υπουργείο Άμυνας και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς από την επόμενη κατάταξη νεοσυλλέκτων οπλιτών. Μια ανακοίνωση, που έφερε αναστάτωση και ανησυχία εκεί στο Υπουργείο Άμυνας, ειδικά στα ανώτερα δώματα. Τόσα χρόνια είχαν στρατιώτες για όλες τις δουλειές. Ακόμη και ο εκάστοτε υπουργός είχε στρατιώτη για προσωπικό καφετζή. Τώρα ποιος θα ψήνει τους καφέδες του κάθε υπουργού; Για να μην παρεξηγηθούμε, η απόφαση του Βασίλη Πάλμα είναι πέρα για πέρα ορθή και οι στρατιώτες έπρεπε να βρίσκονταν στις μονάδες και όχι με ρουσφέτι στα γραφεία του υπουργείου.

