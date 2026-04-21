Κυπριακό και παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη στην ατζέντα της συνάντησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και Λακρουά

Το Κυπριακό και οι πρόσφατες παραβιάσεις από πλευράς του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη αναμένεται να απασχολήσουν την συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στις 10:00 με τον αναπληρωτής ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό.

Ο κ. Λακρουά είχε χθες συναντήσεις με την διπλωματική κοινότητα και με νέους Κύπριους και από τις δύο κοινότητες ενώ εγκαινίασε και διεθνή έκθεση του ΟΗΕ για την ειρήνη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας χθες στο ΚΥΠΕ χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη λέγοντας ότι δείχνει πως παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ καθώς και συζήτηση για τις τελευταίες παραβιάσεις από πλευράς του κατοχικού στρατού.

