Θα την έχετε δει τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Ούτε θα αναφέρω ποιας εταιρείας είναι μιας και δεν είναι ούτε σωστό ούτε πρέπον…Σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε, σε φιλελεύθερη ανοικτή αγορά, ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Ή δίνει…

Λοιπόν τη διαφήμιση την είδατε κι εγώ δεν ξέρω πως να τη σχολιάσω. Δηλαδή θέλει πολλή απωθημένη φαντασίωση στο να ερωτοτροπείς με τις ίδιες τις συσκευές! Μιλάμε για προχωρημένο αισθησιασμό… Βέβαια, η φωνή περιγράφει τον αισθησιασμό με κάποια καλώδια κάτι βύσματα, οθόνες μεγάλες και μικρές, εικόνες που παραπέμπουν σε θωπείες των πάνω και κάτω άκρων υπολογιστών και πολλά άλλα, που δεν θέλω να προσεγγίσω, εκτός από τα πρόσωπα των ανθρώπων που προσπαθούν να... συνουσιασθούν με συσκευές ακούγοντας παραφρασμένο ερωτικό τραγούδι.

Ειλικρινά χάζεψα την πρώτη φορά που την παρακολούθησα. Είναι δυνατόν να χαϊδεύεις με τα ακροδάχτυλα μια συσκευή και οι μορφασμοί σου να είναι τέτοιοι που να παραπέμπουν σε ανθρώπινες περιπτύξεις που αναζητούν την σεξουαλική ολοκλήρωση.

Τους παραφρασμένους στίχους του τραγουδιού, δεν τους συγκράτησα, αλλά απόψε πάλι θα…παίξει αρκετές φορές έτσι για να νιώσουμε όλοι να ξυπνούν οι ορμές και οι ορμόνες μας...

Πάντως, βγάζω το καπέλο στους εμπνευστές της διαφήμισης. Είναι πολύ τολμηροί και αν ξεπέρασαν κάποιο όριο δεν νομίζω πως κάποιος θα παραπονεθεί. Μια ένσταση έχω μόνο… Χρειαζόταν κι ένας ανάλογος φωτισμός. Να διακρίνεται αμυδρά έστω, η έκσταση των προσώπων.

Πως θα φαντασιαστούμε και πως θα αρχίσουμε να εμπεδώνουμε πως πλησιάζει η μέρα ή η νύχτα που θα κάνουμε έναν διαφορετικό έρωτα με τις μηχανές; Γιατί αυτό προαναγγέλλει η τολμηρή διαφήμιση. Η σχέση μας με τις μηχανές όλο και θα αναβαθμίζεται απρόσκοπτα. Ομολογώ πως βρίσκω τη διαφήμιση αρκετά πρωτοποριακή. Συν όλα τα άλλα που ανέφερα πιο πάνω. Ο... ερωτισμός μας με τις μηχανές ξεκίνησε από ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μια 50αρα οθόνη… Τα χαϊδεύουμε απαλά, σαν να είναι η πρώτη μας επαφή με αγαπημένο μας πρόσωπο. Άνδρας η γυναίκα ή κάτι που είναι, «το», δεν μάς απασχολεί. Έμπνευση να υπάρχει και τα πίξελ θα δραστηριοποιηθούν στο πι και φι.

Μη νομίσει κανείς πως ειρωνεύομαι. Κάθε άλλο. Ο Αστροφυσικός Μάνος Δανέζης, έχει χρόνια που υποστηρίζει πως γεννιέται το νέο είδος ύπαρξης. Η διαφήμιση για την οποία μιλάμε απλώς επιβεβαιώνει την…εξέλιξή της…