Η φωτογραφία στον τοίχο του γραφείου

Όταν είδα τη φωτογραφία στον τοίχο του γραφείου του Τουφάν Έρχουρμαν ήρθε στο μυαλό μου εκείνη η γνωστή ρήση του Τσέχοφ. Ο Άντον Τσέχοφ είναι ένας από τους γίγαντες της ρωσικής λογοτεχνίας. Μάστορας των διηγημάτων και των θεατρικών έργων. Λέει το εξής: «Αν στην πρώτη πράξη υπάρχει κρεμασμένο στον τοίχο ένα όπλο, εκείνο το όπλο θα εκπυρσοκροτήσει σίγουρα στη δεύτερη ή στην τρίτη πράξη». Δηλαδή, δεν τοποθετείται άσκοπα εκεί κάτι που δεν θα έχει καμία λειτουργία στην ιστορία. Τι φωτογραφία έχει αναρτημένη στον τοίχο του γραφείου του ο Τουφάν; Κάνει χειραψία με τον Ταγγίπ Έρντογαν. Στο παλάτι του Έρντογαν στην Άγκυρα. Μια έγχρωμη φωτογραφία που μεγεθύνθηκε με επιμέλεια και τοποθετήθηκε σε κάδρο. Καλά, τι σχέση έχει με το τουφέκι του Τσέχοφ; Ο Τσέχοφ λέει ότι αργά ή γρήγορα θα εκπυρσοκροτήσει το τουφέκι στον τοίχο. Αν όχι στην πρώτη πράξη, στη δεύτερη ή την τρίτη πράξη. Δεν είναι τυχαία η φωτογραφία στον τοίχο του Τουφάν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αναρτήθηκε εκεί επιλεγόμενη με επιμέλεια. Αν εκπυρσοκροτήσει το ντουφέκι του Τσέχοφ, θα εκπυρσοκροτήσει και η φωτογραφία του Τουφάν. Ή διχοτόμηση θα γίνει ή προσάρτηση! Ακόμα είμαστε στην πρώτη πράξη του έργου. Κάντε υπομονή. Περιμένετε. Τα πάντα συνηθίζοντας.

Ο Ερσίν Τατάρ έλεγε ότι «το είδωλό μου είναι ο Ταγγίπ Έρντογαν». Και το είδωλο του Τουφάν είναι ο Ταγγίπ Έρντογαν. Μήπως άδικα ανάρτησε εκεί εκείνη τη φωτογραφία; Είναι φανερό ότι δεν πιστεύει πως θα ανατραπεί σύντομα ο Έρντογαν. Κάνει μια ασφαλή επένδυση. Ο Έρντογαν είναι 72 χρόνων. Από αυτό τον κόσμο πέρασαν άνθρωποι που κυβέρνησαν μια χώρα μέχρι τα 90 τους χρόνια. Γιατί να μην είναι ένας από αυτούς και ο Έρντογαν; Εξουσία μέχρι να πεθάνει! Τι πρόβλημα υπάρχει να αναρτάται στον τοίχο η φωτογραφία στην οποία κάνει χειραψία με τον «μεγάλο» ηγέτη στην Άγκυρα που δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγει από την εξουσία στο εγγύς μέλλον; Κάποιοι σε αυτό τον κόσμο κάνουν τους κόλακες χωρίς ντροπή χωρίς αιδώ. Και κάποιοι το κάνουν έμμεσα. Αρμόζει αυτό στον Τουφάν που είναι γνωστός ως διανοούμενος; Αρμόζει!

Ο Ραούφ Ντενκτάς πέρασε στην ιστορία ως ο ηγέτης της «εθνικής ενότητας» και της ομοψυχίας. Ο Τουφάν είναι πιο πετυχημένος και από εκείνον σε αυτό το θέμα. Κατάφερε να ενώσει στο ίδιο σημείο τους πιο οπισθοδρομικούς της χώρας με τους πιο προοδευτικούς. Χειροκρότησαν την ομιλία του στο Φόρουμ Διπλωματίας στην Αττάλεια και οι γνωστοί αριστεροί μαζί με τους θρησκευτικά φανατικούς και τους εθνικιστές. Εκτιμήθηκε πολύ ειδικά το γεγονός ότι έκανε τον Χριστοδουλίδη αντικείμενο ανεκδότου. Τι ήταν το ανέκδοτο; Η Τουρκία, ως γνωστόν, εγκατέστησε F-16 στο Ερτζιάν και ο Χριστοδουλίδης είπε ότι «το έκαναν χωρίς να μας ρωτήσουν». Αυτό ήταν το ανέκδοτο! Γελάσατε; Εγώ δεν γέλασα! Τι αστείο υπάρχει σε αυτό άλλωστε; Αν ήταν ο ίδιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα κράτος που εισέβαλε και κατέχει το νησί εδώ και 52 χρόνια έπαιρνε έξι μαχητικά αεροσκάφη και τα εγκαθιστούσε στην κατεχόμενη περιοχή, δεν θα έλεγε τίποτα και θα έμεινε σιωπηλός σε αυτό; Τότε μήπως δεν θα τον ρωτούσαν «τι πρόεδρος της δημοκρατίας είσαι εσύ;»

Η φωτογραφία που ανάρτησε στον τοίχο του γραφείου του με τον Έρντογαν ο Τουφάν θεωρώ ότι είναι μια ασέβεια και μάλιστα προσβολή κατά των αθώων ατόμων που βρίσκονται στη φυλακή εδώ και χρόνια στην Τουρκία. Ασέβεια κατά του Σαλαχαττίν Ντεμιρτάς. Ασέβεια κατά του Οσμάν Καβάλα. Ασέβεια κατά όλων, που αριθμούν χιλιάδες. Ασέβεια κατά όσων βρίσκονται στην εξορία εδώ και χρόνια. Πριν πεθάνει ο Ταγγίπ Έρντογαν ούτε από τη φυλακή θα μπορέσουν να βγουν ούτε στην πατρίδα θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Και εσύ ως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων παίρνεις τη φωτογραφία αυτού του τύραννου δικτάτορα και την αναρτάς στον τοίχο σου! Βάζεις και εσύ ένα τούβλο στην νομιμοποιημένη κακία του. Λένε ότι είσαι αναγκασμένος να κάνεις πάρα πολλά με οδηγίες της Άγκυρας. Όχι, οικειοθελώς κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν ήσουν αναγκασμένος να αναρτήσεις εκεί εκείνη τη φωτογραφία. Όμως την ανάρτησες! Για εμένα αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ντροπή. Προσβάλλει την κοινότητά μας αυτή η φωτογραφία στον τοίχο σου. Μπορεί να είναι είδωλο για εσένα. Για εμένα, όμως, η θέση του είναι ο σκουπιδότοπος της ιστορίας!