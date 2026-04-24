Δρ Σταύρος Μαλάς: Δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Κύπρος από τις θανατώσεις ζώων - Ο ιός από τα κατεχόμενα ήρθε με... δύο πόδια [ηχητικό]

Δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η θανάτωση ζώων στην Κύπρο, ξεκαθάρισε ο Δρ Σταύρος Μαλάς, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου και επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της κτηνοτροφίας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6.

Όπως εξήγησε, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται πολύ εύκολα και εξαπλώνεται με ταχύτητα εντός των μονάδων. «Αν έχεις μια μονάδα που προσβλήθηκε ένα ζώο, την επόμενη ημέρα θα έχει δύο και τρία κρούσματα και θα εξαπλωθεί», σημείωσε, τονίζοντας ότι στόχος είναι να περιοριστεί ο πολλαπλασιασμός και να αποτραπεί η γενικευμένη εξάπλωση σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι αρκετός κόσμος έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης γύρω από το συγκεκριμένο μέτρο.

Αναφερόμενος στη μετάδοση του ιού, ο Δρ Μαλάς ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί πέντε διαφορετικές εστίες σε συνολικά 104 μονάδες και υπάρχει σαφής εικόνα για τον τρόπο διασποράς. Όπως είπε, η εξάπλωση από την Ορόκλινη συνδέεται με παράνομη μετακίνηση επιμολυσμένων ζώων πριν από τις 19 Φεβρουαρίου, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται με περιοχές όπως η Δρομολαξιά ή το Δάλι. Για την περίπτωση της Δυτικής Λευκωσίας σημείωσε ότι βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε αερογενής μετάδοση.

Μάλιστα ο Δρ Μαλάς, υπέδειξε ότι ο ιός από τα κατεχόμενα ήρθε με δύο πόδια, δηλαδή παράνομα κάποιοι τον μετέφεραν και το ξέρουν, πρόσθεσε ο κύριος Μαλάς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβεβαίωση της διασποράς μεταξύ διαφορετικών ειδών ζώων. Όπως ανέφερε, εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Παλιομέτοχο, το πρώτο στην περιοχή, μετά την καταγραφή του ιού σε τρία γειτονικά χοιροστάσια, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός κινείται εντός της ίδιας γεωγραφικής ζώνης και μεταξύ ειδών.

Σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα, ο Δρ Μαλάς ανέφερε ότι έχουν πληγεί συνολικά 104 μονάδες.

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της επιδημίας, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός φαίνεται να αρχίζει να αποδίδει, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αθηαίνου όπου εφαρμόστηκε έγκαιρα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η διαχείριση του ιού θα είναι μακροχρόνια διαδικασία και ότι η κοινωνία θα χρειαστεί να μάθει να ζει με αυτόν, σημειώνοντας πως με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η εικόνα παρουσιάζεται ήδη βελτιωμένη.

Ακούστε την παρέμβαση του Δρ Σταύρου Μαλά, στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

