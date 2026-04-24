Να είμαστε... καλοί χριστιανοί αλλά όχι κι έτσι!

Έπρεπε να μεταδοθεί το βίντεο του ξυλοδαρμού της μαθήτριας; Και τι φταίει το Σίγμα, που το μετέδωσε; Εγώ δεν έχω άποψη αλλά το βίαιο επεισόδιο συνέβη και δεν αλλάζει τίποτα είτε το είδαμε στην οθόνη είτε όχι…Και θα ήταν πολύ πιο σοβαρό θέμα η απόκρυψή του…

Όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι κατά της μετάδοσης αν και έχω κάποιες επιφυλάξεις για τη διάρκειά του.

Πάμε παρακάτω…

Εκείνο που με εντυπωσίασε δεν ήταν η υστερική μαθήτρια που κλωτσοκοπούσε τη συνομήλική της…

Ούτε οι συνομήλικοι συμμαθητές, που διασκέδαζαν με το θέαμα και τραβούσαν τον ξυλοδαρμό με τα κινητά τους…

Πάμε παρακάτω.

Το πιο ακραίο σημείο είναι που η μαθήτρια που έτρωγε το ξύλο σε όλο της το σώμα, δεν αντιδρούσε. Το είδα όλο με σφιγμένη καρδιά. Τι-πο-τα! Καμιά αντίδραση. Της κτυπούσε το πρόσωπο, την κλωτσούσε όπου έβρισκε, τις τραβούσε τα μαλλιά και την έσερνε στο πεζοδρόμιο σαν άψυχο κουφάρι…Καμιά αντίδραση από το θύμα…

Μέχρι που κάποιοι από τους θεατές κινήθηκαν και τράβηξαν το θηρίο μακριά από το θύμα. Γιατί δεν το έκαναν από την αρχή, καλό θα ήταν να ρωτηθούν οι ψυχολόγοι που ίσως ασχοληθούν με το θέμα…

Όπως είπε και η παρουσιάστρια του δελτίου, υπήρχαν και πολύ χειρότερα στιγμιότυπα, τα όποια η διεύθυνση του σταθμού έκρινε πως έπρεπε να περικόψει…Κι αυτό κατανοητό…

Το τι προκάλεσε την τόση βία και αγριάδα από την νεαρή 14χρονη, προς τη συνομήλική της δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Τις σκέψεις μου μεταφέρω, οι οποίες κορυφώνονται στην μη αντίδραση από το θύμα. Χριστιανικό; «Αν σε κτυπήσουν γύρισε και το άλλο μάγουλο;». Πάει έτσι; Πόσες φορές το θύμα έπρεπε να διαθέτει τον εαυτό της έτσι που να βρίσκει χώρο η δράστης να βιαιοπραγεί;

Αν την είχα μπροστά μου, αυτό θα την ρωτούσα. Γιατί δεν αντέδρασες χρυσή μου; Γιατί άφησες να σε μετατρέψει σε σάκο του μποξ, ένα άψυχο κουφάρι. Ναι, θα την ρωτούσα γιατί δεν αντέδρασε καθόλου…Θεωρώ πως η ρήση του Ιησού για το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο στον θύτη, έχει ένα όριο, στο οποίο ο κάθε αδικημένος δεν πρέπει να εγκαταλείπει την αξιοπρέπειά του, στη μανία του οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Είπαμε να είμαστε καλοί χριστιανοί αλλά όχι κι έτσι!