«Είμαι υπερήφανος για τη χώρα μας», δήλωσε ο ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης, για την επιτυχία που είχε το άτυπο συμβούλιο κορυφής της ΕΕ, που διοργανώθηκε στην Κύπρο. Για να είμαστε σωστοί, η διοργάνωση ήταν άψογη από όλες τις απόψεις. Σωστή φιλοξενία, καλό φαγητό. Μάλιστα, από ότι μεταδίδεται, τα σεφταλιά έκλεψαν την παράσταση. «Έχω περήφανα δεχθεί αρκετά συγχαρητήρια από τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι μόνο, και είναι κάτι που στο τέλος της ημέρας, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους, ενισχύει και το αποτύπωμα της χώρας μας, ενισχύει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος των λύσεων, σε σχέση με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε». Ο ΠτΔ μας είπε ότι η Κύπρος είναι μέρος των λύσεων. Μα επιτέλους, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, πώς μπορεί μια χώρα, με άλυτο το δικό της πρόβλημα, να είναι μέρος των λύσεων των προβλημάτων ξένων χωρών; Είπαμε να το παίζουμε άνετοι αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Εσείς ξεφύγατε. Αφού κύριε Χριστοδουλίδη η χώρα μας είναι μέρος των λύσεων των προβλημάτων της περιοχής, γιατί δεν κάνατε την παραμικρή αναφορά στο εθνικό μας θέμα; Μήπως για σας δεν αποτελεί πρόβλημα στην περιοχή; Δεν νομίζετε ότι ήταν η ιδανική ευκαιρία για να πείσετε τους εταίρους μας για τη βούλησή σας για λύση και να τους ενημερώσετε για τη μορφή της λύσης που επιδιώκετε; Μήπως μια τέτοια αναφορά θα είχε συνέπειες για σας στο απορριπτικό μέτωπο στο εσωτερικό;

Όπως όλοι γνωρίζουν, με τη συνθήκη προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, εντάχθηκε όλη η επικράτεια με το κεκτημένο να έχει ανασταλεί στις περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί κυριαρχία. Συνεπώς κύριε ΠτΔ γιατί δεν κάνατε την παραμικρή αναφορά στους Τ/Κ πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας; Μήπως τους θεωρείτε ψευδοπολίτες; Με αυτές τις απαράδεκτες σκόπιμες παραλείψεις, ο ΠτΔ απέδειξε για ακόμη μια φορά, ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ότι εκπροσωπεί ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι ο ηγέτης της λύσης, αλλά της διαίρεσης και της οριστικής διχοτόμησης. Ένας Πρόεδρος που αρχικά κορόιδευε τους πάντες, αναφορικά με τις προθέσεις του για το εθνικό θέμα, δείχνει ότι χρησιμοποιεί την ταμπέλα της Κυριακής Δημοκρατίας του νότου για προσωπική προβολή με στόχο να ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Ένας ΠτΔ χωρίς όραμα για το μέλλον αυτού του τόπου είναι ό,τι χειρότερο για μια μισή πατρίδα. Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε, αν είχατε όραμα και τολμούσατε, η άτυπη σύνοδος ήταν η ευκαιρία να δείξετε στους ευρωπαίους, με πράξεις και όχι με λόγια, το όραμά σας. Θα μπορούσατε να καλούσατε τον Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στο δείπνο και μαζί να υψώσετε τα χέρια και να απαιτήσετε από την ευρωπαϊκή κοινότητα την ενεργή της συμμετοχή για την επανένωση. Δυστυχώς διαλέξατε μόνο την προσωπική σας προβολή. Αυτό μου θυμίζει τον τέως ΠτΔ Νίκο Αναστασιάδη, όταν στην Κωνσταντινούπολη εγκατέλειψε το δείπνο, διότι καλεσμένος ήταν ο Μουσταφά Ακιντζί. «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις». Το κύριο θέμα για τον ΠτΔ ήταν η απόφαση για ενεργοποίηση του άρθρου 42.7. Βασικά η ενεργοποίηση της στρατιωτικής αρωγής της ΕΕ σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χρησιμοποίησε το θέμα αυτό για να στείλει μήνυμα στην Τουρκία. Χρησιμοποίησε το άτυπο συμβούλιο για να μεταφέρει στην Τουρκία το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι. Με σύμμαχό του τον πλέον επιπόλαιο ευρωπαίο ηγέτη, Εμμανουέλ Μακρόν, νόμισε ότι έστειλε το απαραίτητο μήνυμα στην Τουρκία. Όλοι θυμόμαστε την προηγούμενη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου. Με μια του δήλωση κατέστρεψε τον τουρισμό μας.

Ο ΠτΔ έφερε ως παράδειγμα, για την επιμονή του στο 42.7, το γεγονός της καθόδου ευρωπαϊκών χωρών όταν οι αγγλικές βάσεις δέχθηκαν ένα drone από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται το αυτονόητο. Ο λόγος που έτρεξαν οι ευρωπαϊκές χώρες για να «προστατεύσουν» την Κύπρο δεν ήταν διότι δέχθηκε επίθεση. Ακριβώς το αντίθετο. Ήρθαν στην Κύπρο γιατί τους πίεσε ο ΠτΔ και γιατί ήταν σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απειλή.

Αν η απειλή προερχόταν από την Τουρκία δεν θα ερχόταν κανένας. Ούτε η Ελλάδα θα διακινδύνευε να καταστρέψει τον Ελληνισμό για να ικανοποιήσει τον μικρομεγαλισμό του Κυπρίου Προέδρου. Να ευχόμαστε να μην χρειαστεί, γιατί σε περίπτωση πραγματικής τουρκικής απειλής ο φίλος Εμμανουέλ ούτε στα τηλεφωνήματα θα απαντήσει. Θα ξεχάσει πού βρίσκεται η υπερδύναμη Κύπρος. Όσα άρθρα και να ενεργοποιήσουμε, όσες παραγράφους και να επικαλεστούμε, θα βρούμε κλειστές πόρτες. Οι ευρωπαίοι ανεξάρτητα του τι λένε, κυρίως από ευγένεια, μας γνωρίζουν και από την καλή και από την ανάποδη. Ο ΠτΔ με τον τρόπο που το παρουσίασε, ήταν σαν και από τώρα και στο εξής κάθε κράτος μέλος έχει αυτό το δικαίωμα, δηλαδή την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου. Δεν μας είπε, ως συνήθως, την αλήθεια. Απλά αποφασίστηκε να αρχίσουν συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. «Δεν είναι λόγια και το είδαμε και στην Κύπρο ότι δεν είναι λόγια, που χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο, είχαμε άμεση ανταπόκριση από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και αυτό που έγινε στην Κύπρο χρησιμοποιείται ως υποδομή, ως η βάση για να πάμε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το τι θα γίνεται συγκεκριμένα, με απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που προκύπτουν, αν και εφόσον ένα κράτος ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο». Νομίζετε Κύριε Πρόεδρε ότι οι ευρωπαίοι κουτόφραγκοι θα δώσουν τέτοιο δικαίωμα στον καθένα; Πως μπορούσατε να ενεργοποιήσετε έναν ανενεργό και ασαφές άρθρο, τη στιγμή που δεν υπήρχε η οποιαδήποτε απειλή; Η μόνη απειλή σήμερα για την πατρίδα μας είναι οι άστοχές σας ενέργειες. Από τις πράξεις σας κινδυνεύουμε, από τον μικρομεγαλισμό σας, τον απορριπτισμό σας και την εμμονή σας με την Τουρκία. Για την απειλή αυτή δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένα άρθρο να ενεργοποιήσουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2028. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι η Κύπρος μπορεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο πέρα από το μέγεθός της. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβάνεται, ο κύριος Πρόεδρος, είναι το ότι οι κινήσεις του ιδίου, πέραν από το μπόι του, μπορεί να αποβούν καταστροφικές για τον τόπο. Θα ήταν κακεντρέχεια και μηδενισμός να ισχυριστεί κανείς ότι η Κυπριακή προεδρία της ΕΕ δεν είναι πετυχημένη. Αυτό θα ήταν προσβολή για τις εκατοντάδες των λειτουργών που νυχθημερόν εργάζονται για τη σωστή διοργάνωση. Όμως, με δεδομένο το άλυτο εθνικό θέμα και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για λύση, είτε μας αρέσει είτε όχι, η επιτυχημένη προεδρία της ΕΕ είναι μια μισή προεδρία σε μια μισή πατρίδα. Πρόεδρε Χριστοδουλίδη σωστά νοιώθεις υπερήφανος για τη χώρα μας. Δεν είμαι όμως σίγουρος αν η χώρα μας είναι υπερήφανη για σένα με όλες αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες. Άλλωστε, αυτό δείχνουν οι σχεδόν καθημερινές μετρήσεις.