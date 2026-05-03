«Θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη»: Σενάριο για λουκέτο στη βάση της Ryanair - Εντός εβδομάδας η απάντηση

Η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση ωστόσο οι αρμόδιοι φορείς χαρακτηρίζουν αυτό το ενδεχόμενο ως ένα μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη

Εντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, από τον προσεχή Οκτώβρη. 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου στο ThessPost, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, εντός της εβδομάδας. 

Μπορεί η Fraport Greece να μην έχει επιβεβαιώσει την είδηση ωστόσο οι αρμόδιοι φορείς χαρακτηρίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη ως ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη και γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η πλειονότητα των ταξιδιωτών βασίζεται στα προσιτά εισιτήρια της lowcost αεροπορικής.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, θέλοντας να καθησυχάσει υπογραμμίζει στον τοπικό ιστότοπο την πρόθεση της δημοτικής αρχής να συνδράμει τα μέγιστα για το μέλλον του τουρισμού στην πόλη. «Ο Δήμος είναι σε θέση να κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί, απλά περιμένουμε να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε μια πολύ πιο σωστή πληροφόρηση, και από εκεί και πέρα να δούμε πως μπορούμε να συνδράμουμε προς τη θετική κατεύθυνση για τον τουρισμό» αναφέρει συγκεκριμένα. 

Πηγή: skai.gr

