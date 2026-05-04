Οδηγοί προσοχή: Έντονη βροχόπτωση και πυκνή ομίχλη - Ολισθηροί δρόμοι προς το Τρόοδος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον... DJ σε γαμήλιο πάρτι (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας κάνει και τον DJ σε γάμο Πάμεεεεεεεε!!!», έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο

Άλλη μια δουλειά στο μακρύ βιογραφικό του και τις αρμοδιότητες που έχει στην κυβέρνηση Τραμπ συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε μέχρι και DJ σε γαμήλιο πάρτι!

«ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ —Ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας @MarcoRubio κάνει και τον DJ σε γάμο! Εδώ τον βλέπετε εν δράσει σε έναν γάμο... Πάμεεεεεε!!!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος συχνά αποκαλείται στις ΗΠΑ ως «Υπουργός Για Όλα», εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας αλλά και επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ.

Στο βίντεο ο κ. Ρούμπιο κάνει όλες τις κινήσεις που περιμένει κανείς από έναν DJ με τα ακουστικά του καθώς επέλεγε τραγούδια από έναν υπολογιστή, με το αποτέλεσμα να ενθουσιάζει τους καλεσμένους.

Όπως σχολιάζει σκωπτικά η New York Post, ο Ρούμπιο δεν είναι ο μόνος DJ στον Λευκό Οίκο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διαβόητος για το ότι κάνει το ίδιο στα δικά του πάρτι στο Μαρ α Λάγκο έχοντας αδυναμία στο YMCA των Village People.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΗΠΑΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα