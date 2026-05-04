O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον... DJ σε γαμήλιο πάρτι (βίντεο)

Άλλη μια δουλειά στο μακρύ βιογραφικό του και τις αρμοδιότητες που έχει στην κυβέρνηση Τραμπ συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε μέχρι και DJ σε γαμήλιο πάρτι!

«ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ —Ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας @MarcoRubio κάνει και τον DJ σε γάμο! Εδώ τον βλέπετε εν δράσει σε έναν γάμο... Πάμεεεεεε!!!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος συχνά αποκαλείται στις ΗΠΑ ως «Υπουργός Για Όλα», εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας αλλά και επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ.

Στο βίντεο ο κ. Ρούμπιο κάνει όλες τις κινήσεις που περιμένει κανείς από έναν DJ με τα ακουστικά του καθώς επέλεγε τραγούδια από έναν υπολογιστή, με το αποτέλεσμα να ενθουσιάζει τους καλεσμένους.

Additional footage of Marco Rubio DJing at a family wedding last night. pic.twitter.com/eoPLSA4MA0 — Open Source Intel (@Osint613) May 3, 2026

Όπως σχολιάζει σκωπτικά η New York Post, ο Ρούμπιο δεν είναι ο μόνος DJ στον Λευκό Οίκο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διαβόητος για το ότι κάνει το ίδιο στα δικά του πάρτι στο Μαρ α Λάγκο έχοντας αδυναμία στο YMCA των Village People.

Πηγή: protothema.gr