Φωνές προερχόμενες από το βάθος

Έχασε περισσότερο αξία ο άνθρωπος τον 21ο αιώνα, αποσύρθηκε πιο πολύ στο καβούκι του, έγινε πιο παθητικός και το πνεύμα της σύγχρονης δουλείας έγινε πολύ πιο κυρίαρχη σε αυτό τον κόσμο. Καθώς γράφω αυτές τις γραμμές αντηχούν φωνές στα αυτιά μου. Το τραγούδι των Beatles «Let it be». Αυτά που ανέφερε ο Martin Luther King στο όνειρό του, λέγοντας «έχω ένα όνειρο». Η κιθάρα των Joan Baez και Bob Dylan. Η φωνή του Τσε Γκεβάρα που ακούστηκε στεντόρεια στην αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών. Και οι ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο με την ωραιότερη γλώσσα της επανάστασης, τα ισπανικά, που άρχιζε λέγοντας «σύντροφοι» και συγκλόνιζε τις πλατείες. Ναι, τα νοστάλγησα αυτά στον σημερινό κόσμο, στον οποίο ο άνθρωπος μετατρέπεται ολοένα και πιο πολύ σε μηχανή και σε ρομπότ. Νοστάλγησα και τον Σι Μιν και τον Νέλσον Μαντέλα. Ο 20ός αιώνας ήταν ο αιώνας που σφράγισε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Ο δε 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των ρομπότ. Η εποχή της σύγχρονης δουλείας!

Δεν είμαστε μόνο εμείς απαισιόδοξοι σε αυτό το νησί, το οποίο είναι μοιρασμένο εδώ και μισό αιώνα και κατακομματιάζει το πνεύμα μου. Το πολιτικό κλίμα που κυριαρχεί στον κόσμο απλώς παρέσυρε και εμάς στη δίνη του. Στόχευσαν έναν τύπο ανθρώπου που δεν σηκώνει το κεφάλι, υποκύπτει και υπακούει, σωπαίνει μπροστά στην αδικία και δεν ενδιαφέρεται για το ντέρτι του άλλου και το κατάφεραν και αυτό. Δεν θέλουν αντιπολίτευση κατά της πολιτικής εξουσίας. Να κάθονται όλοι εκεί που κάθονται, να ανασκαλίζουν το κινητό τηλέφωνο που κρατούν στο χέρι τους, να γράφουν πράγματα που δεν θίγουν την εξουσία και ό,τι και να γράψουν να μην θίγουν την εξουσία. Να μην υπάρχει δημοκρατία, αλλά να φαίνεται ότι υπάρχει. Μια «λογική αντιπολίτευση». Ακριβώς μια τέτοια τάξη πραγμάτων έκτισε στη Ρωσία ο Πούτιν, ο οποίος κάθισε στον θρόνο σαν τους Ρώσους Τσάρους. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που δεν άλλαξε ηγέτη εδώ και 33 χρόνια, δεν μπορεί να βγει εκτός του πλαισίου που χάραξε ο Πούτιν. Αλλά, είναι αντιπολίτευση, δήθεν, στη βουλή. Μπορεί να επικρίνει τις αυξήσεις, τη φτωχοποίηση, την τροχαία, την εκπαίδευση, την υγεία και την πολιτική στέγασης, αλλά δεν μπορεί ποτέ να αντιταχθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη στιγμή που θα αντιταχθεί, θα πληρώσει τίμημα! Δεν χρειάζεται καθόλου να αναφερθεί κανείς στην Αμερική του Τραμπ, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς του κόσμου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν,, στην Τουρκία, βαδίζει στα αχνάρια του Πούτιν. Ή πιο σωστά δεν φαίνεται και πολύ ποιος βαδίζει στα αχνάρια ποιου. Μήπως ο Πούτιν βαδίζει στα δικά του αχνάρια ή εκείνος στα αχνάρια του Πούτιν; Στα 23 χρόνια του σουλτανάτου του, χάρη στη «λογική αντιπολίτευση» έφτασε στο απόγειο του απολυταρχικού καθεστώτος στο οποίο στόχευε. Είναι ένα πολυκομματικό σύστημα, αλλά απολυταρχικό. Τα πολλά κόμματα γίνονται κάλυμμα στην απολυταρχία. Δεν υπάρχει δίκαιο. Αλλά παρουσιάζεται σαν να υπάρχει. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Αλλά και αυτή είναι σαν να υπάρχει. Τελευταία συνέθλιψε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, μπροστά στα μάτια του κόσμου. Ισοπεδώθηκε μέσα σε μερικές ώρες αυτό το κόμμα που εκπροσωπεί το σαράντα τοις εκατόν του πληθυσμού στη χώρα. Δεν ακούστηκε άχνα από τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Η Ευρώπη κατάπιε τη γλώσσα της! Άλλωστε η Ευρώπη ερωτοτροπεί με τον Ταγίπ Ερντογάν χωρίς ντροπή, την ώρα που βασανίζονται στα κελιά χιλιάδες αθώοι πολιτικοί κατάδικοι. Δεν υπάρχει ελπίδα στην Ευρώπη!

Εμείς οι Κύπριοι βλέπουμε πάντα την Ευρώπη ως «σωτήρα», στα πηγάδια χωρίς βυθό στα οποία σπρωχθήκαμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ και 23 χρόνια η Ευρώπη δεν έκανε απολύτως κανένα βήμα ενάντια στον κατακτητή στην Κύπρο. Και όταν έκοψε την ελπίδα της από αυτήν, η ηγεσία στον νότο άρχισε να αγκαλιάζει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τον πραγματικό μας δολοφόνο! Είναι μια κίνηση απελπισίας, ανημποριάς, όμως ακόμα και αυτή η εικόνα αρκεί για να μας προκαλέσει αναγούλα στο στομάχι! Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας της μεγάλης τραγωδίας που ζήσαμε σε αυτό το νησί; Το ΝΑΤΟ!

Λυπηθήκατε επειδή δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εκλογικό μέτρο το Volt, το οποίο είναι ένα έργο της Ευρώπης; Επειδή η ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρος στερήθηκε στη Βουλή ένα κόμμα; Ένας από τους σημαντικούς παίκτες του Volt, ο Μακάριος Δρουσιώτης, πιστεύει ότι όλα όσα συνέβησαν στην Κύπρο σχεδιάστηκαν εκ μέρους της Μόσχας. Ο Δρουσιώτης είναι ένας πολύ θαρραλέος και καλός ερευνητής, αλλά με εξέπληξε σε μια συνέντευξη που κάναμε. Εμείς ξέρουμε ότι όλα σχεδιάστηκαν εκ μέρους των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον ξέρουμε και πως τα χρήματα που έρχονταν από τη CIA μοιράστηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές εδώ, για να «καθαρίσουν» τους αριστερούς. Όμως, σύμφωνα με τον Δρουσιώτη, η Αμερική δεν έχει καθόλου δάχτυλο στη συνωμοσία της Κύπρου!

Μπορεί να είναι πληκτικό να τα διαβάζει κανείς αυτά. Τότε κάντε και εσείς όπως κάνω εγώ. Βάλτε Beatles. Ακούστε το «Let it be»!