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Θρίλερ στα ανοικτά του Ομάν: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα

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Συναγερμός από τον βρετανικό φορέα ασφαλείας UKMTO – Ασφαλές το πλήρωμα, συνεχίζει την πορεία του το τάνκερ χωρίς να καταγραφεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν ανακοίνωσε το Σάββατο ο βρετανικός φορέας ασφαλείας, Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Ο UKMTO ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι το πλήρωμα του τάνκερ είναι ασφαλές, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για περιβαλλοντολογική καταστροφή, καθώς το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει την πλεύση του προς το επόμενο λιμάνι του προορισμού του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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