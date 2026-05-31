Αχάπαρες εκλογές ήταν τζαι επήασιν

Επιτέλους επιστροφή στην κανονικότητα μας. Εκάμαμεν τες εκλογές μας, επιλέξαμε τους αρχηγούς μας τζαι εξιμπαρωθήκαν οι διάφορες χαμογελαστές φάτσες που μας γλυκοθορούσαν νυχθημερόν που τες τεράστιες αφίσες σε όλα τα μήκη και πλάτη του μπανανόροτσου. Τζαι σαν να μεν ήταν αρκετή η δόση της φυσικής πραγματικότητας δεν την γλυτώσαμεν ούτε από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά και δη χειρότερον τα είχαμεν τζαι στην εικονικήν πραγματικότηταν. Μέχρι τζαι τα ΑΙ τα συστρατεύσαμε να παράξουν προεκλογικές εκστρατείες. Τόσην αγάπην συνάμενην μόνο σε προεκλογικές περιόδους έχουμεν την τιμή να απολαμβάνουμεν. Ευτυχώς.

Φυσικά την επόμενη είχαμεν που την μιαν επινίκια τζαι που την άλλην κλάματα. Οι νικητές να φκάλουν πύρινους λόγους τζαι να εκθειάζουν την «σοφία» τούτου του λαού που τους «τίμησε» με την ψήφον του, ενώ οι άλλοι να βρίσκουν τον λαό ανώριμο στην καλύτερη διότι δεν ξέρει το καλόν του. Βέβαια ούτε λόγος για το ότι κάτι αρκετές χιλιάδες δεν είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ούτε για το ότι μόνο 66% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων εμπήκεν στον κόπο να ψηφίσει. Κατά τον Γενικό Έφορο εκλογών: «Συγκεκριμένα, 378,150 άτομα από σύνολο 569,182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές στις Εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα». Βάσει των δεδομένων της επίσημης Στατιστικής Υπηρεσίας ο καταγεγραμμένος πληθυσμός το 2024 ανέρχεται στις 983 χιλιάδες. Στην ουσία ψήφισε περίπου το έναν τρίτον των Αχαπάρων τζαι την πίτταν μοιράστηκαν τελικα έξι κόμματα. Αν δηλαδή κάποιοι έπιασαν το 25 τις εκατό του 378,150 ε, τότε μιλούμεν για 94,537 (τζαι μισόν πλάσμαν). «Τρομερές» νίκες δηλαδή αν τα δούμε στην ολότητά τους τα νούμερα που εν κάτι πιο λίον που το 10% τζι κάπως πιο πάνω αν καταμετρήσουμεν τα κοπελούθκια, τους κάττους τζαι τους σιύλλους του κάθεμιου. Εν πάση περιπτώσει τούτον το είδος της δημοκρατίας έχουμεν και με αυτή θα προρευτούμεν. Δαμέ εκαταφέραμεν να εκλέξουμεν “άρχοντα” με 280 ψήφους που είναι το 0.07% στις 378,150 που ψήφισαν, ενώ στο σύνολο του γενικού πληθυσμού των 983 χιλιάδων μόλις τζαι κοντέφκει 0.03%. Πρόεδρος της τάξης σου να έφκενες θα χτυπούσες απείρως μεγαλύτερα ποσοστά. Που την άλλην έχουμεν τζαι την εμπειρία που εκλέξαμεν αρχηγούς με τεράστια νούμερα αποδοχής οι οποίοι εφάν μας τζαι ξικοκκαλίσαν μας. Άρα ούτε τα νούμερα μας εξασφαλίζουν μέλλον ρόδινο ή έστω μπεζ.

Ντοντ γκετ μι ρονγκ δοου, διότι είμαι υπέρ της πολυκομματικότητας αφού εξασφαλίζεται η πολυφωνία στις απόψεις, απαραίτητο συστατικό για μια δημοκρατία. Η πολυφωνία όμως δεν πρέπει να μεταφράζεται τζαι σε κακοφωνία. Αν ούτε η κάττα σου δε σε ψηφίζει πα να πει πως κάτι πάει πολλά χι. Ειδικά αν τούτον σημαίνει πως ικανοί παραγκωνίστηκαν για να ρέξουν μέσα πιο αχάπαροι τζαι που λόου μου. Τάχα είδα φως τζαι μπήκα; Φυσικά το ικανοί πάλε εν πολλά υποκειμενικό αφού αναλόγως των πολιτικών σου πεποιθήσεων οι “αντίπαλοι” θα σε θεωρούν ηλίθιο a priori αφού η μόνη μια τζαι μοναδική αλήθκεια που υπάρχει εν η δική τους. Συνακολούθως είτε με 25% είτε με 0.03% εκλεγείς πάλε τον τίτλο του αχάπαρου δεν τον γλυτώνεις που τες μάζες. Οι οποίες παρεμπιπτόντως έχουν πιάσει δουλειάν τζαι αλληλοβρίζονται για την αμοιβαία ελλειπή οξυδέρκεια που διακατέχει όσους δεν συμμερίζονται το δικόν τους όραμα για τον τόπο.

Οπόταν τι μας μένει που τούτον. Μα φυσικά η άλλη δύναμη που μας εξασφαλίζει μια κανονικά δυνατή δημοκρατία τζαι δεν είναι άλλη που την ελευθερία στην έκφραση. Τούτη η ελευθερία είναι ένα όπλο για τα αναγκαία checks and balances. Όσο ελέγχουμε τις διάφορες εξουσίες του κράτους τζαι το εκφράζουμε δυνατά και καθαρά τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να γίνεται η δουλειά σωστά. Το να ξυπνούμεν μια φορά κάθε πέντε χρόνια τζαι να ψηφίζουμεν είτε με τον νουν μας είτε τζαι δίχα του, δεν λειτουργεί υπέρ μας. Αν θέλουμεν όντως μια δίκαιη κοινωνία τότε η συμμετοχή μας χρειάζεται να είναι τακτική τζαι ουσιαστική έστω τζαι με ποστ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε τούτη εν η πραγματική πραγματικότητα μας πλέον. Τζαι φυσικά τούτον θα πρέπει να γίνεται δίχα φανατισμούς. Τζαι επειδή τέθκιες ενδείξεις νοήμοντων όντων στο νησί δεν βλέπω πολλές θα επικαλεστώ ό,τι θείο τζαι αν υπάρχει να βάλει το σιέριν του πέρκι τζαι φκάλουμεν άλλη μιαν 5ετία.