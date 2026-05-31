Νέα βίντεο από τη νύχτα χάους στο Παρίσι: Πλιάτσικο μετά τον τελικό του Champions League - 780 συλλήψεις, 219 τραυματίες

Παραδόθηκε στο χάος χθες το βράδυ το Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βίαια επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της αστυνομίας, σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι.

Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. Οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Χιλιάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφορειακές, σιδηροδρομικές και μετρό μετακινήσεις στο Παρίσι. Τραυματίστηκαν επίσης 57 αστυνομικοί. Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι 780 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με περισσότερους από 450 να τίθενται υπό κράτηση. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός έπειτα από τροχαίο στον περιφερειακό του Παρισιού, τον οποίο ταραξίες είχαν επιχειρήσει να αποκλείσουν στη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την κυριακάτικη παρέλαση νίκης κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα απαντήσουν «με αποφασιστικότητα» σε οποιαδήποτε νέα επεισόδια.

«Είμαστε μια μεγάλη χώρα ως προς τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Επιτρέπουμε την ελευθερία του συνέρχεσθαι, αλλά όχι τις υπερβολές», είπε.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας μετατράπηκαν γρήγορα σε νύχτα - κόλαση: Νεαροί, κυρίως βορειοαφρικανοί, έστησαν οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και επιδόθηκαν σε πλιάτσικο σε καταστήματα στη γαλλική πρωτεύουσα. Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς.

Στην Place de la Republique εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν, ενώ το πλήθος -πολύ νεανικό και ανεξέλεγκτο- έδινε την εικόνα μιας πόλης που πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο.

North African PSG fans burned, devastated and looted Paris. If you import third world you become third world. pic.twitter.com/auvt2Z9Hu0 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

🇫🇷 | Así amaneció París: La celebración de la Champions del PSG convirtió la capital francesa en un caos, con cientos de detenidos, actos de vandalismo y varios policías heridos durante los disturbios. pic.twitter.com/htfCAFBwS3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

People in Paris celebrating PSG winning Champions League



🇫🇷 pic.twitter.com/pZ0iRcVBbT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2026

PSG fans, many of them North African, devastate everything. Macron's France is a real hell. https://t.co/sJ9FPXbrIV pic.twitter.com/dCwv2boEbg — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

That night in Paris looked like the Battle of Hogwarts. https://t.co/YDUsj2iTLV pic.twitter.com/KSNMHwDZFa — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

