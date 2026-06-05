Η κοτζιακαρίσιμη στάση απέναντι στο βίντεο του Φειδία και της Αννίτας

Ορισμένες αντιδράσεις για το βίντεο του Φειδία Παναγιώτου και της Αννίτας Δημητρίου στο TikTok είναι κοτζιακαρίσιμες. Βρισκόμαστε στο 2026. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα κινητό στο χέρι. Μάλιστα οι περισσότεροι ενημερώνονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αντί από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το TikTok είναι από τα δημοφιλέστερα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον κόσμο. Είναι ένα τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων και μετάδοσης μηνύματος. Ήδη τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος στο TikTok και να προσεγγίσουν νεανικά κοινά.

Στο TikTok θα βρει κάποιος υλικό για όλα τα θέματα. Δεν τίθεται θέμα ποιότητας ή επιπέδου. Εξάλλου ούτε τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν υψηλή τέχνη. Μεταδίδουν πληροφορίες για όλες τις όψεις της ανθρώπινης ζωής. Ποια η διαφορά δηλαδή εάν κάποιος πολιτικός κάνει δηλώσεις ενώπιον της κάμερας ενός τηλεοπτικού καναλιού που θα μεταδοθούν στα δελτία ειδήσεων είτε μπροστά στην κάμερα ενός κινητού για το TikTok ή το Youtube;

Η υποτίμηση των νέων μέσων ενημέρωσης και η άποψη ότι δεν είναι σοβαρό να κάνεις βίντεο στο TikTok είναι μια συντηρητική στάση απέναντι στις τεχνολογικές αλλαγές του σήμερα. Εδώ δεν ισχύει το γνωστό: "ο κόσμος αλλάζει". Ο κόσμος άλλαξε ήδη. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνονται μέρος της πολιτικής διαδικασίας σε όλα σχεδόν τα κράτη του πλανήτη. Ηγέτες μεγάλων κρατών επικοινωνούν με τις μάζες μέσω των social media. Μάλιστα υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων για το ποιος θα επικρατήσει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τα βίντεο στο TikTok δεν είναι ρεζιλίκια όπως αφήνουν να νοηθεί ορισμένοι. Είναι μια σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική. Δεν υπάρχει σήμερα πετυχημένη πολιτική επικοινωνία χωρίς τα social media. Ο Φειδίας Παναγιώτου είναι ο πιο ικανός στη χρήση των social media και ενδεχομένως η αδυναμία των υπολοίπων να καλύψουν αυτό το κενό να τους οδηγεί σε στάση άμυνας και απαξίωσης.

Βέβαια παίζει ρόλο και η ηλικία των πολιτικών προσώπων. Ο Φειδίας και η Αννίτα είναι νέοι ηλικιακά. Δεν είναι παράξενο να υπάρξουν και βίντεο στο TikTok από δύο νεαρούς πολιτικούς. Ούτε είναι παράξενο να υπάρξουν βίντεο στο TikTok από την εκλογή προέδρου της Βουλής. Το παράξενο το 2026 είναι να μην κάνουν οι πολιτικοί βίντεο στο TikTok. Να μην προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους νέους.

Ο Φειδίας γνωρίζει ότι μόνο μέσω του TikTok θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τα νεανικά ακροατήρια. Γνωρίζει ότι δεν θα πάει το μήνυμα στους νέους μέσα από την τηλεόραση και τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Για αυτό ζήτησε βίντεο στο TikTok. Ποτέ δεν ήταν πρόβλημα αυτή η ικανότητα του Φειδία Παναγιώτου να επικοινωνεί με τους νέους. Το πρόβλημα με τον ευρωβουλευτή ήταν η απουσία πολιτικών θέσεων.