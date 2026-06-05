Συμφωνία για το νέο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ - Φυτιρής: Σημαντικό βήμα για μια πιο αποτελεσματική και ψηφιοποιημένη ευρωπαϊκή δικαιοσύνη

Η συμφωνία για το νέο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», αποτελεί σημαντικό βήμα προς έναν πιο αποτελεσματικό, προσβάσιμο και ψηφιοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Δικαιοσύνη) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Λουξεμβούργο.

Βασικά θέματα στην ατζέντα ήταν η έγκριση μερικής εντολής για το νέο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», η συζήτηση για την αναγνώριση γονικής σχέσης σε διασυνοριακές περιπτώσεις, αλλά και οι εξελίξεις στη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Φυτιρής, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου, δήλωσε, σε συνέντευξη Τύπου, ότι η συμφωνία για το νέο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», αποτελεί σημαντικό βήμα προς έναν πιο αποτελεσματικό, προσβάσιμο και ψηφιοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι το πρόγραμμα θα στηρίξει τη διασυνοριακή συνεργασία, θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και θα ενισχύσει την ανεξαρτησία των δικαστικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ταυτόχρονα, σημείωσε πως πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα και στο πλαίσιο των εργασιών που έχει αναλάβει η Κυπριακή Προεδρία για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και της δέσμευσής της να προωθήσει τις εργασίες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Διασυνοριακή γονική σχέση

Αναφερόμενος στην πρόταση για την αναγνώριση της γονικής σχέσης σε διασυνοριακές περιπτώσεις, ο Υπουργός έκανε λόγο για σημαντικό φάκελο στον οποίο οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται εδώ και περισσότερο από τριάμισι χρόνια. Επεσήμανε ότι ο τελικός στόχος της πρότασης είναι η προστασία όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής τους και ανεξαρτήτως της μορφής της οικογένειάς τους. Πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκε πολιτική συζήτηση με σκοπό να καθοδηγηθούν οι εμπειρογνώμονες και να δοθεί σαφέστερη κατεύθυνση στις διαπραγματεύσεις, ενώ θα κυκλοφορήσει αναθεωρημένο κείμενο που θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των κρατών μελών.

Ευχήθηκε στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία κάθε επιτυχία για τις εργασίες που έχει μπροστά της σε αυτόν τον φάκελο, με στόχο την επίτευξη ενός κειμένου που θα μπορεί να γίνει αποδεκτό από όλους.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εξάλλου, γνωστοποίησε ότι κατά τη συνεδρίαση, παρείχε ενημέρωση η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κιόβεσι, σχετικά με την πορεία των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αναθεώρηση του Κανονισμού για την πρόσβαση της EPPO και της OLAF σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού και εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Υπουργός χαιρέτισε επίσης την ανακοίνωση της Ουγγαρίας για την πρόθεση προσχώρησης της στην EPPO, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό ορόσημο που θα ενισχύσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα στείλει ισχυρό μήνυμα κατά της απάτης.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Υπουργός ανέφερε ότι η συμβολή του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο. Πρόσθεσε πως το θέμα βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ενώ η Κομισιόν και η Eurojust παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε πως η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Σημείωσε ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν ενταθεί με την ανάπτυξη του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μπορούν να ενισχύσουν την πόλωση και να δημιουργήσουν κινδύνους για τις δημοκρατίες της ΕΕ. Επεσήμανε πως οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για πιθανές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου, με στόχο τη ρύθμιση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.

Κλείνοντας, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι ήταν τιμή του να προεδρεύσει του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και ευχαρίστησε τους ομολόγους του και τον Επίτροπο ΜακΓκραθ για τη συνεργασία κατά τους τελευταίους μήνες. Έκανε ειδική αναφορά στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα για τον Κανονισμό για την προστασία των ενηλίκων, ο οποίος διασφαλίζει ότι ευάλωτοι ενήλικες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την αναγκαία υποστήριξη, ακόμη και όταν μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η ρύθμιση αυτή, σημείωσε, αποτελούσε προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και οι εργασίες θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της.

Μάικλ ΜακΓκραθ

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκραθ, αφού ευχαρίστησε την Προεδρία για το πρόγραμμα στον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη συμβολή του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, στο πλαίσιο του πολέμου επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Επεσήμανε ότι η Κομισιόν συνεχίζει να εργάζεται για να διασφαλίσει την απόδοση ευθυνών για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.

Για να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας, σημείωσε πως επανέλαβε προς τους Υπουργούς τη σημασία της έγκαιρης σύστασης του Ειδικού Δικαστηρίου.

Εξήγησε πως δικαιοσύνη για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς, σημαίνει επίσης αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Για τον λόγο αυτό, τόνισε πως επανέλαβε σήμερα τη σημασία της ταχείας σύστασης της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία.

ΚΥΠΕ