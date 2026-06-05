Απαντά στις επικρίσεις για την υπερψήφιση της Αννίτας ο Φειδίας: «Οι τέσσερις ψήφοι μας δεν έκριναν το αποτέλεσμα»

Διευκρινίσεις για την απόφαση της «Άμεσης Δημοκρατίας» να στηρίξει την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής έδωσε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου μέσω νέου βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με φίλτρο που τον παρουσιάζει να δακρύζει, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη στάση του ίδιου και του κινήματός του.

«Έχουμε δεχθεί έντονη κριτική επειδή ψηφίσαμε υπέρ της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής», αναφέρει, επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό της απόφασης.

Όπως υποστηρίζει, οι τέσσερις ψήφοι που διέθετε η ομάδα του δεν ήταν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς ακόμη και σε περίπτωση αποχής η κ. Δημητρίου θα εξασφάλιζε εκ νέου την εκλογή της.