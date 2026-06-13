Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός μετά την απόδραση 17χρονου από τον Σταθμό Ομορφίτας - Ανοίγει πειθαρχική έρευνα

Τη διερεύνηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών μέλους της Αστυνομίας διέταξε ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, μετά την απόδραση 17χρονου από τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο Αρχηγός, αφού μελέτησε την έκθεση γεγονότων που του υποβλήθηκε, όρισε ερευνώντα αξιωματικό για τη διερεύνηση πιθανής πειθαρχικής υπόθεσης, ενώ παράλληλα έδωσε οδηγίες για να κινηθούν οι διαδικασίες θέσης του εμπλεκόμενου αστυνομικού σε διαθεσιμότητα.

Ο 17χρονος κρατείτο σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής και απέδρασε αργά το απόγευμα της Πέμπτης από τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας.

Μετά την απόδραση τέθηκε σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με αυξημένες περιπολίες σε ολόκληρη τη Λευκωσία, ενώ για τον συντονισμό των ενεργειών λειτούργησε εκτάκτως το Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε Αστυνομικό Σταθμό της Λευκωσίας.