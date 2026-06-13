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Αυστραλία: Γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά δημοφιλούς παραλίας του Σίδνεϊ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του καρχαρία ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από επίθεση καρχαρία που σημειώθηκε το Σάββατο στα ανοιχτά της παραλίας Κούγκι (Coogee), μίας από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κολυμβήτρια δέχθηκε την επίθεση από καρχαρία ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και ανασύρθηκε τραυματισμένη από το νερό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του καρχαρία ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Πηγή: AFP

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