Η παγίδα του εφησυχασμού

Η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο επιβεβαιώνει ότι η κυπριακή οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης και έχει δυνάμεις να διαχειριστεί την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία. Ρυθμός ανάπτυξης 3,8% το 2025, από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσιονομικά πλεονάσματα, ανεργία κοντά στο 4% και δημόσιο χρέος που υποχώρησε στο 55% του ΑΕΠ συνθέτουν μια εικόνα που, εύλογα, δημιουργεί αίσθηση σταθερότητας και αυτοπεποίθησης.

Και όμως, ακριβώς εδώ βρίσκεται η παγίδα. Οι περίοδοι με θετική απόδοση είναι εκείνες που γεννούν και τον μεγαλύτερο εφησυχασμό. Όταν οι δείκτες είναι θετικοί, η πολιτική τάση είναι να καλλιεργείται η αίσθηση ότι «πάμε καλά». Όμως το ΔΝΤ έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η σημερινή καλή εικόνα δεν αναιρεί τις δομικές αδυναμίες. Αντίθετα, επιτρέπει τώρα την αντιμετώπισή τους γιατί τώρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να αντιμετωπιστούν.

Η ανάπτυξη της Κύπρου στηρίζεται ακόμη υπερβολικά σε υπηρεσίες όπως ο τουρισμός και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τομείς με ισχυρή δυναμική αλλά και υψηλή έκθεση σε εξωτερικούς κραδασμούς. Ήδη το Ταμείο προειδοποιεί ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η επιβράδυνση του τουρισμού μπορούν να φρενάρουν την οικονομία, με την ανάπτυξη να υποχωρεί στο 2,6% το 2026 και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει ξανά στο 3,5%.

Το πιο κρίσιμο είναι να δούμε πιο μακριά, πέρα από το 2030. Η Κύπρος εισέρχεται σε μια περίοδο όπου οι δημοσιονομικές πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού, τις συντάξεις, την υγεία, την άμυνα και την πράσινη μετάβαση θα αυξάνονται σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι τα σημερινά πλεονάσματα μάς δίνουν την ευκαιρία να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Απαιτείται η οικοδόμηση πρόσθετων αποθεμάτων και η στόχευση σε επενδύσεις στην παραγωγικότητα, στη δικαιοσύνη, στην καινοτομία, στις δεξιότητες και κυρίως στην ενεργειακή αυτάρκεια που παραμένει αδύναμος κρίκος.

Η Κύπρος σήμερα έχει το προνόμιο να σχεδιάζει από καλή θέση. Δεν είμαστε υπό πίεση. Αυτό είναι θετικό. Το ζητούμενο δεν είναι να πανηγυρίσουμε για τη σημερινή ανθεκτικότητα της οικονομίας αλλά να τη μετατρέψουμε σε μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Γιατί οι καλές εποχές δεν προσφέρονται για εφησυχασμό. Προσφέρονται για προετοιμασία.