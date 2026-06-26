«Ζυγίζεται» ο θεσμός του αντιδημάρχου

Για πρώτη φορά μετά την περιβόητη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο διαμέρισμα Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας, θα στηθούν την Κυριακή κάλπες για αναπληρωματική εκλογή αντιδημάρχου, προς αντικατάσταση του προηγούμενου αντιδημάρχου, ο οποίος παραιτήθηκε αφού εξελέγη βουλευτής στις εκλογές της 24ης Μαΐου.

Πέραν και ανεξαρτήτως των προσώπων που διεκδικούν τη θέση, αυτή η εκλογή θα αποτελέσει κυρίως μία δοκιμασία για τον θεσμό των αποψιλωμένων από αρμοδιότητες, εξουσίες και δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης, αντιδημάρχων διαμερισμάτων, και θα δείξει πόση αίγλη και απήχηση έχει αυτός ο θεσμός ανάμεσα στους πολίτες.

Στις πρώτες δημοτικές εκλογές που έγιναν μετά τη μεταρρύθμιση στην ΤΑ, τον Ιούνιο του 2024, μαζί τότε με τις ευρωεκλογές, υπήρχε μεν μία σύγχυση και άγνοια για τις ακριβείς αρμοδιότητες που θα είχαν οι αντιδήμαρχοι των διαμερισμάτων που προέκυψαν μετά τη διάλυση δήμων και την απορρόφηση ή συγχώνευσή τους με άλλους μεγάλους γειτονικούς δήμους, ωστόσο η εντύπωση που κυριάρχησε ήταν ότι οι αντιδήμαρχοι θα ήταν -κατά κάποιο τρόπο- οι συνεχιστές των παλιών δημάρχων και ότι θα είχαν αρμοδιότητες και δυνατότητες να παράγουν έργο για τις τοπικές κοινωνίες και να προωθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των δημοτών τους. Μάλιστα, με βάση τις διαβεβαιώσεις που δίνονταν τότε αλλά και τις εξαγγελίες που γίνονταν, καλλιεργήθηκε και μία ψευδαίσθηση ότι η νέα μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης θα συνένωνε δυνάμεις και προσωπικό, θα εξοικονομούσε πόρους και κατά συνέπεια θα πρόσφερε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους δημότες.

Δύο χρόνια από τότε, αποδείχθηκε ότι τίποτε απ' όλα αυτά δεν συνέβη. Οι πρώην δήμοι και νυν διαμερίσματα «ξεδοντιάστηκαν» κυριολεκτικά, εξαρτώνται πλήρως και απόλυτα από τους κεντρικούς δήμους, οι δημότες έχασαν την άμεση σχέση και σύνδεση που είχαν με τους τοπικούς τους άρχοντες και οι αντιδήμαρχοι που τους διαδέχθηκαν αποδείχθηκαν στην πράξη αξιώματα διακοσμητικού χαρακτήρα. Χωρίς εξουσίες, χωρίς πόρους και χωρίς δυνατότητα άμεσης διαχείρισης των ζητημάτων και προβλημάτων, δεν μπορούν επί της ουσίας να κάνουν τίποτα. Για τους δε δημότες, ο αντιδήμαρχος δεν είναι τίποτε άλλο πλέον, από ένα ακόμα ακριβοπληρωμένο και ανώφελο «οφίκιο».

Υπό αυτές τις συνθήκες, πολύ φοβούμαστε ότι η αναπληρωματική εκλογή της Κυριακής στην Αγλαντζιά θα εξελιχθεί σε ένα φιάσκο. Πέρα από τους στενούς συγγενείς και φίλους των δύο υποψηφίων και των τοπικών στελεχών των δύο κομμάτων που διεκδικούν με υποψηφίους τους τη θέση, η πλειοψηφία των δημοτών θα γυρίσει την πλάτη στην κάλπη.

Και αυτό, όχι εξ υπαιτιότητας των δύο υποψηφίων, που μπορεί να είναι και ικανοί και άξιοι, αλλά γιατί οι δημότες έχουν, με τη διετή ήδη εμπειρία τους, απαξιώσει πλήρως τον θεσμό του αντιδημάρχου των διαμερισμάτων.