Αναμένοντας το πρώτο καυσωνικό σαραντάρι…

Τέλος… φθινοπώρου σήμερα! Το τέλος και του Ιουνίου, με σχετικά ελεγχόμενες θερμοκρασίες, έφτασε.

Όλοι μας το ομολογούμε, παρακολουθώντας τι γίνεται στην Ευρώπη. Έφτασε και τους 45 βαθμούς, ενώ σε μας κύλησε ο μήνας με 37 και κάτι. Αν τα βήματα του Ιουνίου ακολουθήσει και ο Ιούλιος, τότε μπορούμε να αισιοδοξούμε πως έχουμε να διαβούμε τον (λόγω επετείων) μαύρο Ιούλιο με λιγότερη δυσφορία.

Εγώ θυμάμαι τι ζέστη έκανε στις 15 και 20 Ιουλίου 1974… Όχι, δεν είχε ξεπεράσει τους 40, αλλά τα γεγονότα ανέβαζαν τη δυσφορία και την αγωνία σε δυσθεώρητα ύψη…

Τέλος Ιουνίου σήμερα και τα δελτία καιρού ήδη μας… απειλούν με επερχόμενα 40ρια…Η Ευρώπη έχει έλθει αντιμέτωπη με ένα φονικό κύμα καύσωνα, που μετρά εκατοντάδες νεκρούς, μεταξύ άλλων, σε Ισπανία και Γαλλία.

Οι ειδικοί δεν εστιάζουν μόνο στις λύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ακραίες θερμοκρασίες στο σώμα. Η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει και μια σειρά από επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, από εκνευρισμό και άγχος έως αυξημένη επιθετικότητα. Αυτά τα δύο τελευταία ήδη τα αισθάνομαι από προχθές. Είναι πολύ σκληρό να μην μπορείς να βγάλεις τα σκυλιά σου περίπατο αλλά ακόμα και το που βαριέσαι να μετακινηθείς είναι ζόρικο… Η υπερθέρμανση μάς προκαλεί δυσφορία. «Όταν νιώθουμε σωματική δυσφορία, έχουμε λιγότερη υπομονή, είμαστε πιο ευερέθιστοι και αντιδρούμε πιο γρήγορα συναισθηματικά». Το Euronews είχε προχθές ένα αφιέρωμα πολύ ενδιαφέρον για τον… αυριανό καύσωνα. Όπως σημειώνει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθήσει το σώμα να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, διαθέτει λιγότερους πόρους για να παραμένει ήρεμος και συγκεντρωμένος. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν συνεχώς πόσο σημαντική είναι η επαρκής πρόσληψη υγρών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνιστάται περίπου ένα ποτήρι νερό ανά ώρα και συνολικά τουλάχιστον δύο έως τρία λίτρα την ημέρα. Αναψυκτικά πόσα; Μπίρες; Καθόλου, ε… Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ζάλη και πονοκέφαλο. Παράλληλα, επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τα συναισθήματα. Μπορεί να νιώθετε περισσότερο άγχος, να έχετε θολή σκέψη ή να είστε ευερέθιστοι πριν καν συνειδητοποιήσετε ότι διψάτε. Ο ποιοτικός ύπνος παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και μία μόνο κακή νύχτα ύπνου μπορεί να σας κάνει πιο ευάλωτους συναισθηματικά, πιο ανυπόμονους και λιγότερο ικανούς να διαχειριστείτε τις καθημερινές δυσκολίες…

Αυτά που μας κοινοποιεί το Euronews μάς είναι λίγο πολύ γνωστά. Η αυριανή έλευση του Ιουλίου ας μην θυμίζει Λ. Μέσι, όταν μπαίνει στη μεγάλη περιοχή της αμυντικής μας προδιάθεσης...