Παγκόσμιο ρεκόρ στο Βέλγιο: 1.326 Ford Mustang δημιούργησαν τη μεγαλύτερη παρέλαση στην ιστορία (βίντεο)

Συνολικά 1.326 Ford Mustang από κάθε γενιά του εμβληματικού μοντέλου, από την πρώτη του εμφάνιση το 1964 έως και τις σύγχρονες εκδόσεις, συγκεντρώθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2019 στο πεδίο δοκιμών της Ford στο Λόμελ του Βελγίου, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παρέλαση Mustang, σύμφωνα με τη Ford.

Με τη συμμετοχή ιδιοκτητών από ολόκληρη την Ευρώπη, η αυτοκινητοβιομηχανία ξεπέρασε το προηγούμενο δικό της ρεκόρ των 960 οχημάτων, το οποίο είχε καταγραφεί στην Τολούκα του Μεξικού στις 3 Δεκεμβρίου 2017. Για να αναγνωριστεί το νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τα οχήματα κινήθηκαν σε αδιάκοπη πομπή, διατηρώντας απόσταση που δεν ξεπερνούσε τα 20 μέτρα μεταξύ τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 55 ετών από την παρουσίαση της πρώτης Mustang. Οι οδηγοί συμμετείχαν επίσης σε ειδική χορογραφία με τα οχήματά τους, ενώ πάνω από τον χώρο πέταξε ένα αεροσκάφος P-51 Mustang, από το οποίο πήρε το όνομά του το εμβληματικό μοντέλο της Ford.

Το Βέλγιο επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς καταγράφει τις υψηλότερες κατά κεφαλήν πωλήσεις Mustang στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Ford, το μοντέλο ήταν το 2018 το κορυφαίο σε παγκόσμιες πωλήσεις στην κατηγορία των σπορ κουπέ για τέταρτη διαδοχική χρονιά, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις του στην Ευρώπη ανήλθαν σε 5.500 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.