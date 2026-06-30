Λεμεσός: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και έβαλε τέλος στη ζωή του - Οι πρώτες πληροφορίες

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία για σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί σε κατοικία στην περιοχή Ζακακίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ζευγάρι, με τις αρχικές ενδείξεις να οδηγούν στο ενδεχόμενο ο άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στην Αστυνομία, να πυροβόλησε τη σύζυγό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σε ενημέρωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι στη σκηνή εντοπίστηκε ένα νεκρό πρόσωπο, το οποίο έφερε τραύμα από πυροβολισμό, ενώ από το σημείο παραλήφθηκε με ασθενοφόρο μία γυναίκα, η οποία ήταν τραυματισμένη, από πυροβολισμό, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας και διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις.