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Λεμεσός: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και έβαλε τέλος στη ζωή του - Οι πρώτες πληροφορίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στη σκηνή εντοπίστηκε ένα νεκρό πρόσωπο, το οποίο έφερε τραύμα από πυροβολισμό - Η γυναίκα παραλήφθηκε με ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία για σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί σε κατοικία στην περιοχή Ζακακίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ζευγάρι, με τις αρχικές ενδείξεις να οδηγούν στο ενδεχόμενο ο άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στην Αστυνομία, να πυροβόλησε τη σύζυγό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σε ενημέρωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι στη σκηνή εντοπίστηκε ένα νεκρό πρόσωπο, το οποίο έφερε τραύμα από πυροβολισμό, ενώ από το σημείο παραλήφθηκε με ασθενοφόρο μία γυναίκα, η οποία ήταν τραυματισμένη, από πυροβολισμό, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας και διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις.

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