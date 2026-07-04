4η Ιουλίου και νέος ψηφιακός κόσμος

Σήμερα γιορτάζουν οι Αμερικανοί! Τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Αν είδατε (πόσες φορές) τη σχετική ταινία με την εισβολή των εξωγήινων στις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε για ποια επέτειο γράφω…

Η 4η Ιουλίου 1776 είναι μια σπάνια επέτειος για όλη την ανθρωπότητα. Ακόμα και για τους αντιαμερικανούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ είναι ένα παγκόσμιο κείμενο, το οποίο αξίζει να διαβαστεί από κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την πορεία και Ιστορία της ανθρωπότητας. Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ (Declaration of Independence, επίσημα The unanimous Declaration of the thirteen united States of America) ήταν η ιδρυτική διακήρυξη ανεξαρτητοποίησης δεκατριών Πολιτειών της Αμερικής από την αποικιοκρατία των Βρετανών. Συντάχθηκε από τους Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν Φραγκλίνο, ενώ εγκρίθηκε γύρω στις 2 Αυγούστου 1776 (συμβολικά όμως στις 4 Ιουλίου 1776) από το Κογκρέσο. Θεωρείται ως η πράξη ίδρυσης του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Θα πείτε: Τι μάς νοιάζει εμάς τους υπόλοιπους; Θα έπρεπε. Διότι σήμερα, 250 χρόνια μετά, ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να διαβάζει διαφορετικά τη Διακήρυξη. Τα βάζει με τους πλείστους συμμάχους των ΗΠΑ, προκαλώντας απορίες για το μέλλον της χώρας του. Από τη σύγκρουση με την αποικιοκρατία της Βρετανίας, πριν 250 χρόνια, φτάσαμε σήμερα να απορούμε τι θέλει η Αμερική. Να μείνει μόνη της απομονωμένη; Μάλλον όχι… Να κάνει άλλους συμμάχους; Ποιους;

Θα φανεί σήμερα από τις εκδηλώσεις μια τροχιοδεικτική για το πώς οραματίζεται τα 300 χρόνια της ανεξαρτησίας της η USA...

Αξίζει να πούμε δυο λόγια για το πώς φτάσαμε στη σημερινή 250ή επέτειο. Η Βρετανία, θεωρώντας τις δεκατρείς Πολιτείες (States) της Βόρειας Αμερικής ως αποικίες του Βρετανικού Στέμματος, εννοούσε να συμπεριφέρεται σε αυτές όπως έκανε σε όλες τις υπόλοιπες αποικίες της: επέβαλε δικούς της κυβερνητικούς υπαλλήλους, διαφορετική φορολογία από αυτήν που ίσχυε στη Βρετανία, περιοριστικούς όρους στο εμπόριο, στην ελευθερία της έκφρασης, στην πολιτική δραστηριότητα κτλ. Ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Γ΄ είχε, μάλιστα, θεσπίσει τους «πέντε αφόρητους Νόμους» στις αποικίες της Αμερικής (1774). Αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτό από τους «αποίκους», οι οποίοι αισθάνονταν καταπιεσμένοι. Σε πολλούς Αμερικανούς αποίκους είχε αρχίσει να δημιουργείται και να ωριμάζει η ιδέα της ανεξαρτητοποίησης.

Όπως εμείς κάναμε αντιαποικιακό αγώνα εναντίον της Βρετανίας, πολύ πριν από μάς το ίδιο έκαναν και Αμερικανοί άποικοι εναντίον της ίδιας αποικιοκρατικής Μ. Βρετανίας.

Οι ΗΠΑ, όμως, έγιναν παγκόσμια υπερδύναμη, ενώ εμείς αναμένουμε τον Γκουτέρες να κόψει τον γόρδιο δεσμό… Άστοχο ε; Καθόλου! Η πορεία για κανέναν δεν είναι δεδομένη. Ο νέος ψηφιακός κόσμος που ήδη υπάρχει, προκαθορίζει το γκρίζο μέλλον της ανθρωπότητας. Έχω πολλές απορίες αλλά για μόνο μια, θα ρωτήσω την AI. Έχει μέλλον η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στον διαπλανητικό ψηφιακό κόσμο που ζούμε; Αυτό...