«Ο γάμος του αιώνα»: Παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι (φώτος, βίντεο)

Η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ και ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, σε μια λαμπερή τελετή που τέλεσε ο κωμικός Άνταμ Σάντλερ, όπως μεταδίδει το BBC.

Το ζευγάρι επέλεξε δημιουργίες του οίκου Christian Dior, σύμφωνα με τη μακροχρόνια εκπρόσωπο της Σουίφτ, Tree Paine. Δεν υπήρχαν παρανύμφοι και κουμπάροι, καθώς ο αδελφός της τραγουδίστριας, Όστιν Σουίφτ, ανέλαβε τον ρόλο του «Man of Honour», ενώ ο αδελφός του γαμπρού, Τζέισον Κέλσι, ήταν ο κουμπάρος.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, το οποίο έκλεισε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Μανχάταν και φιλοξένησε δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Διήμεροι εορτασμοί και αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από την Πέμπτη με μια μικρότερη εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 άτομα. Την Παρασκευή ακολούθησε η κύρια δεξίωση, με σημαντικά αυξημένο αριθμό καλεσμένων.

Ένα μεγάλο στέγαστρο στήθηκε έξω από το Madison Square Garden, επιτρέποντας στους προσκεκλημένους να φτάνουν με μαύρα SUV χωρίς να γίνονται ορατοί από το κοινό, ενώ οι δρόμοι γύρω από τον χώρο έκλεισαν για την κυκλοφορία.

Η εκπρόσωπος της Σουίφτ επιβεβαίωσε στο BBC τον γάμο και αποκάλυψε ότι τα νυφικά σύνολα σχεδιάστηκαν από τον Jonathan Anderson, δημιουργικό διευθυντή των συλλογών υψηλής ραπτικής του Dior, σε συνεργασία με το ζευγάρι. Τα παπούτσια ήταν ειδική δημιουργία του Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα Cartier.

Διάσημοι καλεσμένοι και χιλιάδες θαυμαστές

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Χιου Γκραντ, Τζέισον Σουντέικις, Μπένσον Μπουν, Τζίτζι Χαντίντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντακότα Τζόνσον, Ίθαν Χοκ και ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες θαυμαστές της Σουίφτ συγκεντρώθηκαν γύρω από το Madison Square Garden, τραγουδώντας επιτυχίες της και ελπίζοντας να δουν έστω για λίγο το ζευγάρι. Ορισμένοι ανέβηκαν ακόμη και σε σκαλωσιές για καλύτερη θέα, ενώ το κλίμα παρέμεινε γιορτινό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, το Madison Square Garden φωταγωγήθηκε και στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκε το μήνυμα «JUST&T MARRIED», ένα λογοπαίγνιο με τα ονόματα Taylor και Travis. Παράλληλα, φωταγωγήθηκε και το Empire State Building προς τιμήν του ζευγαριού.

«Ο γάμος του αιώνα»

Σύμφωνα με το BBC, οι διήμεροι εορτασμοί χαρακτηρίστηκαν από πολλούς ως «ο γάμος του αιώνα», προσελκύοντας παγκόσμιο ενδιαφέρον αντίστοιχο με εκείνο που συνοδεύει βασιλικούς γάμους.

Η αναλύτρια ποπ κουλτούρας Kristen Meinzer δήλωσε στο BBC ότι η σχέση της Σουίφτ και του Κέλσι θεωρείται συμβολική, καθώς ενώνει δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες της αμερικανικής κουλτούρας, τη μουσική και το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

«Λατρεύουμε τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Είναι σαν να παντρεύονται όλα όσα αγαπά η Αμερική», ανέφερε.

Πριν από τους εορτασμούς, το ζευγάρι δώρισε συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 20 φιλανθρωπικές οργανώσεις, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στον επικείμενο γάμο.