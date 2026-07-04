Αστυνομία: Έξι συλλήψεις και 261 τροχαίες καταγγελίες το βράδυ της Παρασκευής

Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων που διενήργησε η Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες έλεγχοι σε οχήματα, πρόσωπα και υποστατικά, με στόχο την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οργανωμένες περιπολίες και οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με σκοπό την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλή, πρόκληση ανησυχίας και τροχαίες παραβάσεις.

Παράλληλα, ανακόπηκαν για έλεγχο 595 οχήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 784 οδηγοί και επιβάτες.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 57 έλεγχοι σε υποστατικά, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων καταγγέλθηκαν 261 οδηγοί για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, με τις 47 να αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επίσης, διενεργήθηκαν 266 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 16 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και δύο έλεγχοι ναρκοτέστ, οι οποίοι ήταν αρνητικοί.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν ακόμη 22 οχήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ