Στροφή προς τη δεξιά για το Περού: Οριακή νίκη της Φουχιμόρι στις εκλογές - Δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα η Αριστερά

Ύστερα από εβδομάδες διαδηλώσεων, καταγγελιών για εκλογική νοθεία και εξέτασης αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση, η συντηρητική Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα την Παρασκευή νικήτρια των προεδρικών εκλογών στο Περού από την εκλογική αρχή της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Φουχιμόρι συγκέντρωσε το 50,135% των ψήφων στον δεύτερο γύρο της 7ης Ιουνίου, εξασφαλίζοντας την προεδρία στην τέταρτη υποψηφιότητά της για το ανώτατο αξίωμα. Προηγήθηκε οριακά του αριστερού βουλευτή Ρομπέρτο Σάντσες, ο οποίος έλαβε 49,865%, με τη διαφορά να ανέρχεται σε περίπου 50.000 ψήφους επί συνόλου 18 εκατομμυρίων ψηφοφόρων.

«Θα εντοπίσουμε όλες τις καλές πρακτικές, τις πρωτοβουλίες και τα έργα που έχουν αποδώσει, ώστε να συνεχιστούν», δήλωσε η Φουχιμόρι από τα γραφεία του κόμματός της, πλαισιωμένη από τους συνεργάτες της. «Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή για το Περού, μια εποχή ευθύνης, διαλόγου και αποτελεσμάτων, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μας», πρόσθεσε.

Η οριακή αυτή επικράτηση αποτελεί ανατροπή σε σχέση με το 2021, όταν η Φουχιμόρι είχε ηττηθεί με διαφορά περίπου 45.000 ψήφων από τον τότε αριστερό πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο. Ο Καστίγιο καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε το 2022, αφού επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο.

Ο Σάντσες θεωρείται ευρέως πολιτικός διάδοχος του Καστίγιο και έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την κυβέρνηση της Φουχιμόρι, υποστηρίζοντας, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι σημειώθηκε εκλογική νοθεία. Ο ίδιος, που στηρίχθηκε κυρίως από ψηφοφόρους των αγροτικών περιοχών του Περού, προηγείτο σε αρχικό στάδιο της καταμέτρησης και επικράτησε οριακά στις ψήφους που κατατέθηκαν εντός της χώρας. Παράλληλα, ηγήθηκε διαδηλώσεων αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος και υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των εκλογών, σημειώνει το Reuters.

Η Φουχιμόρι ενισχύθηκε από την ισχυρή στήριξη που έλαβε στην πρωτεύουσα Λίμα, καθώς και από τους Περουβιανούς του εξωτερικού, όπου επικράτησε με μεγάλη διαφορά, γεγονός που της χάρισε τελικά τη νίκη.

Η παρατεταμένη και οριακή εκλογική αναμέτρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον βαθύ πολιτικό διχασμό και τη χρόνια πολιτική αστάθεια που χαρακτηρίζει το Περού, όπου την τελευταία δεκαετία έχουν απομακρυνθεί από την εξουσία διαδοχικοί πρόεδροι.

Συγχαρητήρια από συντηρητικούς ηγέτες

Όταν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στις 28 Ιουλίου, η Φουχιμόρι θα γίνει η δέκατη πρόεδρος του Περού από το 2016. Θα διαδεχθεί τον μεταβατικό πρόεδρο Χοσέ Μπαλκάσαρ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο, μετά από μια σειρά προεδρικών αποπομπών λόγω κατηγοριών για διαφθορά ή κατάχρηση εξουσίας.

Η εκλογή της επιβεβαιώνει τη στροφή μεγάλου μέρους της Λατινικής Αμερικής προς πιο συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. Ήδη τη συνεχάρησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ της Χιλής και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνεχάρη επίσης τη Φουχιμόρι, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας με το Περού στους τομείς της ασφάλειας, των επενδύσεων και του εμπορίου.

Η νίκη της έγινε δεκτή θετικά και από τις αγορές, οι οποίες είχαν ανησυχήσει για το ενδεχόμενο επικράτησης του Σάντσες. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's ανέφερε σε έκθεσή του ότι μια κυβέρνηση υπό τη Φουχιμόρι αναμένεται να διατηρήσει τη συνέχεια της οικονομικής πολιτικής, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να συμβάλει στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να επιταχύνει την υλοποίηση μεγάλων μεταλλευτικών έργων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, σε μια χώρα που αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό χαλκού παγκοσμίως.

Μια πολιτική δυναστεία που εξακολουθεί να διχάζει

Η 51χρονη Κέικο Φουχιμόρι είναι κόρη του εκλιπόντος προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ο οποίος κυβέρνησε το Περού από το 1990 έως το 2000 με αυταρχικό τρόπο, πιστώνεται όμως από υποστηρικτές του ότι κατάφερε να καταστείλει τους μαοϊστές αντάρτες και να περιορίσει τον ανεξέλεγκτο υπερπληθωρισμό.

Ωστόσο, η οικογένεια Φουχιμόρι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές δυναστείες της χώρας. Ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι εξέτισε 16 χρόνια φυλάκισης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η ίδια η Κέικο βρέθηκε επί σειρά ετών στο στόχαστρο έρευνας για υποθέσεις χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών, οι οποίες τέθηκαν στο αρχείο πέρυσι. Μεταξύ 2018 και 2020 προφυλακίστηκε επανειλημμένα στο πλαίσιο της έρευνας, παραμένοντας συνολικά σχεδόν ενάμιση χρόνο στη φυλακή.

Η νέα πρόεδρος καλείται πλέον να ενώσει μια βαθιά διχασμένη χώρα, σε συνεργασία με ένα κατακερματισμένο Κογκρέσο που έχει επανειλημμένα οδηγήσει στην αποπομπή προέδρων. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις έντονες οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στη Λίμα και τις αγροτικές περιοχές, όπου μετά την απομάκρυνση του Καστίγιο ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, με περισσότερους από 60 νεκρούς.

Οι περιοχές αυτές αποτέλεσαν το βασικό προπύργιο του Σάντσες, ενώ το κόμμα του, Together for Peru, διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα της Φουχιμόρι κατέχει τις περισσότερες έδρες στο Κογκρέσο.