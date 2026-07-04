Βενεζουέλα: Στις 2.645 οι νεκροί, άνω των 12.500 οι τραυματίες από τους σεισμούς

Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πληροφοριών της χώρας, οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεγοι περίπου 15.000. Την Πέμπτη, η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, έκανε λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP