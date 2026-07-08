Ξέρει η AI τι πάει να πει «νόημα»;

Θα μπορούσε η AI, να προβλέψει ποια χώρα θα πάρει το φετινό παγκόσμιο κύπελλο ή θα έπρεπε να συμβουλευτεί τον Ντόναλντ Τραμπ;

Θα μπορούσε η ΑΙ να απαντήσει αν θα πάρει τα F35 η Τουρκία, χωρίς να επιστρέψει τους S400 στη Μόσχα;

Θα μπορούσε η ΑΙ, να απαντήσει ποιος θα καταλάβει τη νεκρή ζώνη στην Κύπρο, τώρα που ο Γκουτέρες την επανάφερε στο προσκήνιο με την τελευταία έκθεσή του για το Κυπριακό; Α να μην ξεχάσω, αναφέρει και τα Βαρώσια υπογραμμίζοντας πως οι δύο ηγέτες θα πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία που προδιαγράφεται μπροστά τους για επανέναρξη των συνομιλιών κ.λπ. κ.λπ…

Αυτά και μερικά άλλα συναφή, συζητούσα με τον φίλο που ενώ οδηγούσε προσπαθούσε να μου απαντήσει στα αφελή πλην όμως σοβαρά ερωτήματά μου. Μου ανέφερε πως η ΑΙ του κάλυψε την ανάγκη πρόσληψης ακόμα δύο υπαλλήλων στην εταιρεία του. Ο χρόνος που θα ήθελαν να ετοιμάσουν την άλφα εργασία οι δύο νέοι υπάλληλοι, ήταν από μία ώρα ο καθένας ενώ η ΑΙ και για τους δύο, χρειάστηκε μόνο 10 λεπτά… Και χωρίς μισθό η αμοιβή παρακαλώ. Εξηγούμαι: Με τα πιο πάνω ερωτήματα δεν ασχοληθήκαμε καθώς είχαμε πιο προσωπικά θέματα να συζητήσουμε.

Η ΑΙ είναι ένα πολύ προχωρημένο εργαλείο το οποίο έφτιαξε ο ανθρώπινος νους. Το έφτιαξε γιατί ο άνθρωπος ως (και) πνευματικό ον θέλει να εξελίσσεται. Η ΑΙ είναι μια εξέλιξη του ανθρώπινου νου αλλά δεν μπορώ να απαντήσω αν νους και πνεύμα είναι ταυτόσημες έννοιες και δεν διαφέρουν σε κάτι μεταξύ τους. Γνωρίζω κάτι περιπτώσεις ανθρώπων με οξύνοια αλλά από πνευματικότητα υστερούν…

Γι' αυτό η ΑΙ είναι χρήσιμη για κάποιους ενώ για κάποιους άλλους είναι παντελώς αχρείαστη ή άχρηστη αν θέλετε.

Αυτή η συζήτηση δεν σταματά πουθενά. Ούτε η ΑΙ θα μπορούσε να λήξει αυτήν τη συζήτηση, αφού ως… γνωστόν κάθε απάντηση γεννά άλλες ερωτήσεις. Μέσα στην τελευταία του παράγραφο στο εκτεταμένο του άρθρο ο Πέτρος Φαραντάκης στο antifono.gr ερωτά: «Γνώση ή νόημα;». Και υπογραμμίζει πως, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η γνώση τείνει να αυτοματοποιείται και η σκέψη να προτυποποιείται σε αλγοριθμικά σχήματα, η φιλοσοφία αναλαμβάνει έναν καίριο ρόλο θεματοφύλακα της ηθικής νοημοσύνης. Δεν ανταγωνίζεται την τεχνική ισχύ της αυτοματοποιημένης νόησης, αλλά υπενθυμίζει τα όρια, τις προϋποθέσεις και το νόημα της ίδιας της σκέψης. Εκεί όπου η μηχανή επεξεργάζεται, η φιλοσοφία ερμηνεύει, εκεί όπου η αλγοριθμική ικανότητα παράγει απαντήσεις, η φιλοσοφία διασώζει το δικαίωμα του ερωτήματος. Με τον τρόπον αυτό, διαφυλάσσει την ανθρώπινη ικανότητα να στοχάζεται ελεύθερα, να αμφιβάλλει δημιουργικά και να νοηματοδοτεί τον κόσμο πέρα από την απλή υπολογιστική του αναπαράσταση.

Γνώση λοιπόν ή νόημα; Ας ρωτήσει κάποιος την ΑΙ αυτό το ερώτημα. Ξέρει η AI τι πάει να πει «νόημα»;