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Παγκύπρια επιχείρηση της Αστυνομίας: 12 συλλήψεις και 331 τροχαίες καταγγελίες σε μία νύχτα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, ληστεία, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, τροχαία αδικήματα κ.ά.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, ληστεία, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, τροχαία αδικήματα κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 582 οδηγοί και 206 επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 331  καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 77 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 90 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες,  καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτέλεσμα.

 

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