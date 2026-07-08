Η Εμινέ «έκοψε» το χειροφίλημα του Μακρόν – Η αμήχανη στιγμή που έγινε viral (βίντεο)

Μία σύντομη αλλά αμήχανη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και την Εμινέ Ερντογάν κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ καταγράφηκε από τις κάμερες και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών, και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πολλά σχόλια.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται να πλησιάζει την Πρώτη Κυρία της Τουρκίας και να σκύβει, επιχειρώντας να της φιλήσει το χέρι.

Η Εμινέ Ερντογάν, ωστόσο, αποσύρει το χέρι της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία εμφανώς αμήχανη στιγμή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαμογελά αμήχανα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται δίπλα τους, παρακολουθεί τη σκηνή ανέκφραστος, χωρίς να αντιδρά.

Το περιστατικό παρατηρεί και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen karşılaşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Emine Erdoğan arasında yaşanan anlar gündem oldu.



Kameralara yansıyan görüntülerde Macron'un Emine Erdoğan'ın eline yöneldiği, Emine Erdoğan'ın ise elini geri çektiği görüldü. pic.twitter.com/e6eC5duznE — Haberler.com (@Haberler) July 8, 2026

Η σκηνή σχολιάστηκε εκτενώς και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδραση της Εμινέ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της υποδοχής.