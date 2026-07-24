Ο καθαιρεθείς ιερέας και ναρκέμπορος που ζητούσε την... τιμωρία μας

Πριν από ακριβώς δύο χρόνια, ο «Π» αποκάλυψε ότι καθαιρεθείς ιερέας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία, ασκούσε παράνομα το επάγγελμα του δικηγόρου. Τότε επιλέξαμε συνειδητά να μην τον κατονομάσουμε, αναμένοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές θα έπρατταν το αυτονόητο: θα διερευνούσαν τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες και θα ενεργούσαν αναλόγως.

Αντί, όμως, να λογοδοτήσει, ο συγκεκριμένος πρώην ιερωμένος είχε το θράσος να καταγγείλει τον γράφοντα και τον «Π» στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ότι το δημοσίευμα τον «φωτογράφιζε», παρότι δεν γινόταν η παραμικρή αναφορά στο όνομά του ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Προφανώς αντιλήφθηκε ότι η αλήθεια δεν μπορούσε πλέον να μείνει κρυφή.

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, όπως όφειλε, μας απέστειλε επιστολή ζητώντας τις θέσεις μας επί των ισχυρισμών του καταγγέλλοντος. Στο μεταξύ, το δημοσίευμά μας κινητοποίησε τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος άρχισε να διερευνά την υπόθεση.

Η έρευνα επιβεβαίωσε πλήρως όσα είχε αποκαλύψει ο «Π». Διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρώην ιερέας της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος είχε συλληφθεί επ' αυτοφώρω πριν από 14 χρόνια στο αεροδρόμιο Λάρνακας με σχεδόν τρία κιλά κάνναβης, καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία, καθαιρέθηκε από την Εκκλησία και εξέτισε ποινή φυλάκισης. Παράλληλα, είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με υποθέσεις απάτης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μετά την αποφυλάκισή του άλλαξε το επώνυμό του και εξασφάλισε την εγγραφή του στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, προσκομίζοντας λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής του, της οποίας είναι υπήκοος ως πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου είχαν διαπραχθεί τα αδικήματα και είχαν εκδοθεί οι καταδικαστικές αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα παρά το βεβαρημένο ποινικό του παρελθόν.

Τον Μάρτιο του 2026, ύστερα από πειθαρχική διαδικασία, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος τού αφαίρεσε την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η υπόθεση έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα μόλις την περασμένη Δευτέρα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για άδεια καταχώρισης αίτησης προνομιακού εντάλματος certiorari, με την οποία επιδίωκε να ακυρώσει την απόφαση διαγραφής του από το Μητρώο των Δικηγόρων.

Τους παραπλάνησε

Πώς, όμως, κατάφερε να ξεγελάσει τους αρμόδιους λειτουργούς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου; Η έρευνα κατέδειξε ότι οι αρμόδιοι παραπλανήθηκαν, καθώς ο πρώην ιερωμένος προσκόμισε λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής του και όχι από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου είχαν διαπραχθεί τα ποινικά αδικήματα και είχαν εκδοθεί οι σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις.

Η σύλληψη και οι απάτες

Τον Απρίλιο του 2012, ο τότε νεαρός ιερέας, ο οποίος λειτουργούσε σε εκκλησία της επαρχίας Λευκωσίας, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας αμέσως μετά την άφιξή του από την Αθήνα, έχοντας στις αποσκευές του δύο κιλά και 980 γραμμάρια κάνναβης. Σε κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι ενεργούσε κατ' εντολή τρίτου προσώπου, το οποίο του είχε δώσει €1.000 και το αεροπορικό εισιτήριο για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Κύπρο.

Στις 31 Ιουλίου 2012, το Κακουργιοδικείο Λάρνακας-Αμμοχώστου, ύστερα από παραδοχή του, τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Αμέσως μετά την καταδίκη του, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του.

Πριν ακόμη συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης και ενώ εξακολουθούσε να είναι ιερέας, είχε απασχολήσει τόσο την Αρχιεπισκοπή όσο και την Αστυνομία για υπόθεση παράνομων αγοραπωλησιών οικογενειακών τάφων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, διπλοπωλούσε τάφους που ανήκαν σε άλλες οικογένειες, αποκομίζοντας χιλιάδες ευρώ.

Η ροπή του προς την παρανομία δεν περιοριζόταν ούτε σε αυτή την υπόθεση, ούτε στα ναρκωτικά. Εναντίον του εκκρεμούσαν ακόμη δύο ποινικές υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν αδικήματα απάτης, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, δόλιας συναλλαγής, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και άλλα συναφή αδικήματα.

Τελικά, η δικαιοσύνη και οι θεσμοί αποκατέστησαν τη νομιμότητα. Και αυτό είναι που έχει σημασία.

michalis.h@politis.com.cy