Έλεος πιον, Πρόεδρε!

Του Γιαννάκη Ηρακλέους
- Δύο πραξικοπήματα έγιναν στην Κύπρο το ‘74: Το προδοτικό της 15ης Ιουλίου που έγινε… χωρίς προδότες και το άλλο ο κλάδος ελαίας του... νομιμόφρονα Προέδρου…
- Εγκληματική η ΕΟΚΑ Β’ αλλά...«ήρωας» ο ιδρυτής της!
- Δεν νομίζω να υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο κυβέρνησης που τιμά ταυτόχρονα και όσους συμμετείχαν στο πραξικόπημα και όσους αντιστάθηκαν…
- Τον Κόφι Ανάν έσυρέν τον του νώμου του ο Τάσσος. Τον Μπαν Κι-μουν ο Χριστόφιας. Τον Αντόνιο Γκουτέρες εσύραν τον του νώμου τους όχι ένας αλλά δύο Κύπριοι Πρόεδροι: τζαι ο Νίκαρος τζαι το Νικούιν!
- «Το επαναλαμβάνω. Είναι εφικτό». Τάδε… εξαναέφη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τη δυνατότητα διοργάνωσης ενός Μουντιάλ από τη χώρα μας. Ρε άμπα τζαι νομίζει ότι στο Μουντιάλ διαγωνίζονται στο τάβλιν ή στο λιγκρίν;! Εκτός και αν, αντιγράφοντας τον τατά του, το έριξε τζαι τούτος στο… «δώρο του Θεού στους Σκωτσέζους» τζαι αρκίνησε να πίννει, οπόταν, σε μια στιγμή… αυτογνωσίας, θα διερωτήθηκε: «Ολάν, όταν εμέναν, που ούτε για αζάν του χωρκού μου κανένας εν με πεΐντιζεν, εκαταφέραν τζ’ εφκάλαν με Πρόεδρο, γιατί να μεν καταφέρουν και την πραγματοποίηση ενός λιγότερα απροσδόκητου γεγονότος, όπως τη διοργάνωση ενός παναϋρκού όπως το Μουντιάλ;»! Που την άλλη… απαγορεύεται να φκάλλει κανείς την γλώσσαν του περίπατο;!
- Έχοντας προφανώς πληροφορηθεί για το όραμα του Προέδρου μας να διοργανώσει η Κύπρος ένα Μουντιάλ, ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι χαιρέτησε τον 19χρονο Λαμίν Γιαμάλ μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον υπέροχο στίχο του ποιήματος του Κώστα Μόντη «Δροσούλα», που μελοποίησε ο Αχιλλέας Λυμπουρίδης και τραγούδησε η Καλλιόπη Σπύρου: «εσού ‘σαι παναΰριν π’ αρκινά, τζ’ εγιώνι παναΰριν που τελειώνει»!
- Παρ' όλο που όποια πέτρα σκανδάλου κι αν σηκώσει κανείς θα βρει πουκάτω τον Αναστασιάδη, εντούτοις κανείς δεν δικαιούται να του αμφισβητήσει ότι στους τακτικισμούς είναι ασυναγώνιστος. Αναμενόμενο λοιπόν ήταν πως, από τη μια, θα διόριζε αχυράνθρωπούς του σε θέσεις κλειδιά ώστε να προφυλαχθεί από ενδεχόμενη δίωξή του όταν θα έληγε η θητεία του, και από την άλλη, θα προνοούσε ώστε η Ιστορία να μην τον καταγράψει ως τον χειρότερο Πρόεδρο που είχε η Κύπρος, επιλέγοντας για διάδοχό του κάποιον σαφώς ανεπαρκή και υποδεέστερό του. Ομολογουμένως πέτυχε διάνα: και τα νώτα του φύλαξε και την υστεροφημία του διαφύλαξε…
- Αφού, σύμφωνα με τον ποινικό ανακριτή, Ανδρέα Πασχαλίδη, είναι όλοι «κούππες άπαννες» και τα όσα ακούγονται στο VideoGate δεν συνιστούν παρά αερολογίες και «φαφλατισμούς», δεν είναι άδικα που παραιτήθηκαν η πρώτη κυρία από πρόεδρος του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης -γνωστού ως «Ταμείο της Φιλίππας»- και ο σύγαμπρος του Προέδρου από διευθυντής του Γραφείου του; Εκτός κι αν και οι δύο είναι τόσον ευαίσθητοι που θίγονται ακόμη και από τις τσιόφτες! Πάντως αναπάντητο άφησε ο κ. Πασχαλίδης το ερώτημα που βασανίζει τον κυπριακό λαό -που είναι άλλωστε το ζουμί της όλης υπόθεσης: στα κρυφά συναντώνται ο Πρόεδρος με τον Χρυσοχόο ή στα φανερά; Τελικά ο Χρυσοχόος είναι… φιλενάδος του Προέδρου ή απλά πρόκειται για έναν φαφλατά;!
Ίδιον ύφος, ίδιες δικαιολογίες, ίδιο λεκτικό με την προηγούμενη διακυβέρνηση: «Ουδέν μεμπτό». «Στοχοποιούν την Κύπρο». Ολάν τούτοι εν άξιοι να τους πιάσεις επ’ αυτοφώρω τίτσιρους, τον έναν πα’ στον άλλον, τζαι να σου πουν ότι…εκουτσουφλήσαν!
- Στο μεταξύ, ενώ ο κ. Πασχαλίδης ετοίμαζε το πόρισμα της έρευνας με ελεγχόμενη την κυβέρνηση, επαναδιορίστηκε από την κυβέρνηση που έλεγχε, για τρίτη πενταετή θητεία, στη θέση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Δηλαδή, ο μεν ελεγχόμενος δεν αντράπηκε και αντάμειψε εκείνον που τον έλεγχε, διορίζοντάς τον, ο δε ελέγχων δεν αντράπηκε και αποδέχτηκε τον διορισμό! Για να τηρήσουν τα προσχήματα δεν υπουργοποιούν τον κ. Πασχαλίδη στον επικείμενο ανασχηματισμό;!
- Ίδιον ύφος, ίδιες δικαιολογίες, ίδιο λεκτικό με την προηγούμενη διακυβέρνηση: «Ουδέν μεμπτό». «Στοχοποιούν την Κύπρο». Ολάν τούτοι εν άξιοι να τους πιάσεις επ’ αυτοφώρω τίτσιρους, τον έναν πα’ στον άλλον, τζαι να σου πουν ότι… εκουτσουφλήσαν!
- Να θυμώσει κανείς ή να ειρωνευτεί; Να γελάσει ή να κλάψει; Ε νισάφιν πιον, τα γέρημα! Πόσην υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου; Έλεος πιον, κύριε Πρόεδρε, λυπηθείτε μας…