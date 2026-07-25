Δεκατρείς συλλήψεις σε παγκύπριες αστυνομικές επιχειρήσεις για πρόληψη εγκλήματος

Δεκατρία πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένων προληπτικών επιχειρήσεων που πραγματοποίησε η Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής σε όλες τις επαρχίες, στο πλαίσιο των δράσεων για πρόληψη του εγκλήματος και ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν υποθέσεις παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης απασχόλησης, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και άλλα αδικήματα.

Κατά τις επιχειρήσεις ανακόπηκαν για έλεγχο 600 οχήματα και ελέγχθηκαν 973 πρόσωπα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 59 έλεγχοι σε υποστατικά, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων καταγγέλθηκαν 317 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται ακόμη 11 υποθέσεις τροχαίων αδικημάτων. Από τις καταγγελίες, οι 103 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν 304 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 21 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν θετικό.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση, με αυξημένη αστυνομική παρουσία και εντατικούς ελέγχους σε όλη την Κύπρο.