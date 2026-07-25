Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 6 λεπτά

Μικρή ανάσα δροσιάς το Σ/Κ: Πού αναμένονται βροχές σήμερα και πότε επιστρέφει ο καύσωνας
| Πολιτική

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος για συνομιλίες με Μητσοτάκη ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο κυβερνήσεων.

Στην Αθήνα μεταβαίνει το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τον συντονισμό ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις ενόψει της επίσκεψης του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο κυβερνήσεων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα