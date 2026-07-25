Στην Αθήνα ο Πρόεδρος για συνομιλίες με Μητσοτάκη ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες

Στην Αθήνα μεταβαίνει το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τον συντονισμό ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις ενόψει της επίσκεψης του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο κυβερνήσεων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

ΚΥΠΕ