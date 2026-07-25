Στη Συρία ο Αντόνιο Γκουτέρες - Πρώτη επίσκεψη γγ του ΟΗΕ από το 2009

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έφτασε σήμερα στη Συρία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διήρκεσε πάνω από δεκατρία χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, υποδέχθηκε τον Γ.Γ του ΟΗΕ «μαζί με την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού», αναφέρει το Sana. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία μετά από εκείνη του Μπαν Κι-μουν το 2009 .

ΑΠΕ-ΜΠΕ