Μικρή ανάσα δροσιάς το Σ/Κ: Πού αναμένονται βροχές σήμερα και πότε επιστρέφει ο καύσωνας

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.



Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Αργότερα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, σύντομα μέτριοι 4 και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ και αργότερα στα νοτιοανατολικά παράλια πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε, αρχικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που στα δυτικά, θα παρατηρούνται παροδικά χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά και νότια θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Κυριακή η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται αισθητή άνοδος για να ανέλθει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.