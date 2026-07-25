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Αυτοκίνητο στον καύσωνα: Τα αντικείμενα που μπορούν να γίνουν επικίνδυνα μέσα σε λίγα λεπτά

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

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Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί να ανέβει πολύ γρήγορα, ακόμη κι αν τα παράθυρα είναι ελαφρώς ανοιχτά. Ορισμένα καθημερινά αντικείμενα κινδυνεύουν να αλλοιωθούν, να προκαλέσουν ζημιές ή ακόμη και να μετατραπούν σε πηγή κινδύνου.

Το καλοκαίρι, το αυτοκίνητο που παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο λειτουργεί σαν θερμοκήπιο. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται στο εσωτερικό του παιδιά ή κατοικίδια, ούτε για λίγα λεπτά. Η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί απότομα και να προκαλέσει θερμοπληξία, αφυδάτωση ή απώλεια των αισθήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι αναπτήρες, τα αεροζόλ και οι φιάλες υπό πίεση. Η έντονη ζέστη αυξάνει την πίεση στο εσωτερικό τους και μπορεί να προκαλέσει διαρροή, παραμόρφωση ή έκρηξη. Το ίδιο ισχύει για σπρέι αποσμητικών, καθαριστικά και άλλα εύφλεκτα προϊόντα.

Φάρμακα, αντηλιακά και καλλυντικά δεν πρέπει επίσης να μένουν στο αυτοκίνητο. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητά τους. Ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι προϊόντα όπως η ινσουλίνη, τα κολλύρια και ορισμένα σιρόπια, τα οποία χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες φύλαξης.

Κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά τσιγάρα και συσκευές με μπαταρίες λιθίου είναι ακόμη μία κατηγορία κινδύνου. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία, διόγκωση ή, σε ακραίες περιπτώσεις, ανάφλεξη.

Μπουκάλια νερού, τρόφιμα και σοκολάτες μπορεί να αλλοιωθούν ή να λιώσουν. Τα πλαστικά μπουκάλια δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται αφού έχουν παραμείνει για ώρες σε ακραία ζέστη, ενώ τα ευπαθή τρόφιμα μπορεί να γίνουν ακατάλληλα για κατανάλωση.

Πριν αφήσετε το αυτοκίνητο στον ήλιο, ελέγξτε τα καθίσματα, το πορτμπαγκάζ και τις θήκες στις πόρτες. Μερικά δευτερόλεπτα ελέγχου μπορούν να αποτρέψουν μια σοβαρή ζημιά ή ένα επικίνδυνο περιστατικό.

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