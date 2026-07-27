Απορώ και εξανίσταμαι

Πραγματικά, ο κάθε νούσιμος πολίτης απορεί πώς τα καταφέραμε μετά τις τόσες άστοχες αποφάσεις από το 1963 μέχρι σήμερα, που οδήγησαν στο πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, να μην έχουμε βάλει δυστυχώς μυαλό και απτόητοι να συνεχίζουμε να πράττουμε ασυγχώρητα λάθη με σκάνδαλα, ανηθικότητες, παράνομο πλουτισμό εις βάρος της πατρίδας μας.

Τα ανίερα έργα μας

Και το κυριότερο είναι που δεν πιστέψαμε ποτέ ότι υπάρχει και μία άλλη κοινότητα στο νησί, ακόμη και μετά την κατάκτηση του 40% από την Τουρκία, απορρίπτοντας όλα τα σχέδια λύσης με αποκορύφωμα το 2004 όταν οι Τουρκοκύπριοι, και οι συγκυρίες για τον Ερντογάν, ψήφισαν «Ναι» για μια επανενωμένη Κύπρο. Εμείς μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησε με κροκοδείλια δάκρυα ο Παπαδόπουλος, παραπλανηθήκαμε και χάσαμε την καλύτερη ευκαιρία για λύση υπό τις περιστάσεις. Και όμως, αφού ξεγελάσαμε την ΕΕ και εισήλθαμε «μετά ακανθωδών κλάδων», συνεχίσαμε το ανόητο και γελοίο σχέδιό μας για μια Κύπρο ελληνική και ας είναι και μισή, με τις ευχές του ενταφιαστή της επανένωσης με το Δούντειο Δόγμα. Ακολουθήσαμε τον «μίτο της Αριάδνης του κουτουρού» μέχρι που φτάσαμε στη δεύτερη καλύτερη ευκαιρία στο Κραν Μοντανά όπου ο ταξιδιώτης των Σεϋχελλών, των παράνομων διαβατηρίων και σκανδάλων λιποτάκτησε. Έτσι χάθηκε και αυτή η ευκαιρία για επανένωση, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Πρόεδρος συζητούσε και για δύο κράτη δίνοντας «πάσα» στον Τατάρ να ανοίξει το Βαρώσι που είναι πλέον χαμένο. Τον λαό θα τον «τιμήσει» με τη διχοτόμηση και την ολική κατάκτηση της Κύπρου στο απώτερο μέλλον.

Λυπούμαι που με λίγα λόγια πιο πάνω, πιστεύω, έχω δώσει στον απλό πολίτη τα ανίερα έργα μας και να τονίσω ότι τα προαναφερθέντα έχουν πολλάκις αποδειχθεί με αδιάψευστα και ατράνταχτα επιχειρήματα τα οποία θεωρώ πλεονασμό να σας κουράσω ξανά με αναφορές που γνωρίζει ο καθένας.

Και μια ψύχωση

Ο στόχος μου ήταν να καταλήξω στο σήμερα με έναν Πρόεδρο ο οποίος δεν γεμίζει τον προεδρικό θώκο με μόνη του έγνοια τη 2η θητεία που του έγινε ψύχωση και εγκλωβισμένος από τα αντιομοσπονδιακά κόμματα, μας κοροϊδεύει ξεδιάντροπα για συνομιλίες, ενώ σίγουρα δεν θέλει λύση. Ο Πρόεδρος μας δουλεύει κανονικά μέχρι «τζείττεμερου». Τουτέστιν διχοτόμηση με δύο κράτη με τρομερές συνέπειές τους για την κουτσουρεμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Τι κάνουμε; Τίποτα. Δυστυχώς με τέτοια ηγεσία η Κύπρος δεν έχει μέλλον. Διαχρονικά, με τα τεράστια λάθη αλλά και την ταφόπετρα που έθεσαν ο εθνικιστής Παπαδόπουλος, ο λιποτάκτης Αναστασιάδης και ο ΝΧ με την ψύχωση της 2ης θητείας, το ανάθεμα για τη μελλοντική καταστροφή της πατρίδας μας θα είναι αναπόφευκτο. Κλείνοντας, απορώ και εξίσταμαι με την αδιαφορία του προδομένου μεν λαού, αλλά και τη μηδαμινή αντίδρασή του στα όσα γίνονται εις βάρος του, τα οποία «καταπίνει» αδιαμαρτύρητα από τον καναπέ του σήμερα και αύριο από τις νέες πατρίδες. Απορία…

Υστερόγραφο

Απορίας συνέχεια: Το συμπέρασμα-«πόρισμα»- του κυπριακού λαού που ενεός παρακολούθησε το Videogate της, χωρίς αμφιβολία, διαφθοράς το οποίο καίει και εξευτελίζει τον τουρίστα, μπλα-μπλα Πρόεδρο της λιποταξίας από το κόμμα του και σίγουρα κατακρημνίζει θεσμούς της ΚΔ ρίχνοντάς τους στον Καιάδα. Ο άλλος, 78 ετών, και τρεις φορές εκλεκτός του Προέδρου, ποινικός ανακριτής, μόνιμος «συνεργάτης» του Χριστοδουλίδη με γελοία φρασεολογία «αερολογίες, φαφλατίσματα» ταυτίζεται με τη γελοία ανακάλυψη του Προεδρικού για υβριδικό πόλεμο κατά της ΚΔ. Έλεος! Αερολογίες και φαφλατίσματα ανήκουν στο πόρισμα του «Μέγα» ποινικού ανακριτή του οποίου το όνομα δεν μου έρχεται για αναφορά… Καημένη και εξευτελισμένη Κύπρος! Ντροπή…

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού